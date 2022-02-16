***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2022 10:04
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002029
BIST
17:112.042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,62
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
17:1113,6086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0117
|Açılış
|: 13,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
17:1115,4987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0176
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
17:11826,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 8,16
|Açılış
|: 826,65
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
830,88
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler17:09
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|LUKSK
|64,60
|27.306.021
|% 9,96
|
|BUCIM
|1,88
|170.213.235
|% 9,94
|
|DESPC
|10,30
|18.819.647
|% 9,93
|
|ERSU
|6,40
|127.524.505
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.578.931
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.503.090
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,42
|5.959.925.933
|% -0,61
|
|KRDMD
|11,78
|1.879.009.928
|% -0,76
|
|EREGL
|28,44
|1.625.085.826
|% 0,92
|
|TUPRS
|194,20
|1.273.447.476
|% -0,72
|
|GARAN
|11,89
|984.300.347
|% 0,42
|
|THYAO
|29,42
|5.959.925.933
|% -0,61
|
|YKBNK
|4,02
|790.989.661
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,78
|1.879.009.928
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,33
|360.029.554
|% -1,27
|
|BUCIM
|1,88
|170.213.235
|% 9,94
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6058
|13,6126
|% 0,12
|
|Euro
|15,4908
|15,5013
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,4864
|18,5791
|% 0,32
|
|Frank
|14,7350
|14,8237
|% 0,27
|
|Riyal
|3,6176
|3,6357
|% 0,15
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|19,53
|
|Altın Gr.
|828
|828
|9,86
|
|Cumhuriyet
|5.502
|5.585
|90,00
|
|Tam
|5.480
|5.617
|93,53
|
|Yarım
|2.649
|2.717
|45,24
|
|Çeyrek
|1.328
|1.358
|22,62
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,66
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,03
|
|B. Petrol
|93,35
|93,35
|-1,46
|