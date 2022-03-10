***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2022 10:08
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVOD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulamasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008964
BIST
10:462.062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 19,55
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.066
En Düşük
2.052
10:4614,7359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0874
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,7669
En Düşük
14,6097
10:4616,3847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1306
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,4454
En Düşük
16,1888
10:46938,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,30
|Açılış
|: 938,33
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
942,05
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler10:46
|OTTO
|34,98
|420.739
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.525.259
|% 9,98
|
|YUNSA
|15,91
|20.233.123
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,97
|804.709
|% 9,92
|
|FORMT
|1,00
|12.555.920
|% 9,89
|
|AVOD
|1,78
|14.423.949
|% -5,82
|
|ISGYO
|7,82
|77.614.215
|% -4,40
|
|EDIP
|3,30
|1.907.322
|% -3,79
|
|PETUN
|23,16
|11.697.012
|% -2,69
|
|ULUUN
|9,00
|41.788.815
|% -2,39
|
|THYAO
|26,50
|1.065.038.376
|% 1,38
|
|SASA
|56,30
|1.016.439.061
|% 0,90
|
|KRDMD
|14,65
|613.166.863
|% 2,23
|
|EREGL
|34,38
|397.053.835
|% 1,54
|
|PETKM
|8,18
|334.693.418
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,20
|110.440.369
|% 0,92
|
|ODAS
|1,47
|69.857.746
|% -1,34
|
|KRDMD
|14,65
|613.166.863
|% 2,23
|
|PETKM
|8,18
|334.693.418
|% 1,61
|
|THYAO
|26,50
|1.065.038.376
|% 1,38
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7336
|14,7359
|% 0,60
|
|Euro
|16,3472
|16,3847
|% 0,80
|
|Sterlin
|19,3918
|19,4890
|% 0,78
|
|Frank
|15,8358
|15,9312
|% 0,61
|
|Riyal
|3,9181
|3,9377
|% 0,71
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.976
|-15,95
|
|Altın Gr.
|938
|938
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,08
|-0,04
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|B. Petrol
|115
|115
|3,90
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