***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.03.2022 13:18
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010251
BIST
13:342.086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 32,54
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.089
En Düşük
2.066
13:3414,7705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0052
|Açılış
|: 14,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
13:3416,2207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0828
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
13:34931,77
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -9,56
|Açılış
|: 931,77
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler13:34
|RAYSG
|11,78
|933.743
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|22.253.608
|% 9,98
|
|MEPET
|2,54
|22.472.379
|% 9,96
|
|AYEN
|9,08
|12.327.126
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|152.386.570
|% 9,92
|
|ISBTR
|57.600,30
|236.801
|% -10,00
|
|KRVGD
|9,87
|150.213.948
|% -9,95
|
|GRSEL
|9,87
|137.423.303
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,71
|16.728.187
|% -7,65
|
|ALCTL
|24,04
|36.499.334
|% -6,82
|
|THYAO
|26,84
|1.937.712.127
|% 1,59
|
|FROTO
|263,60
|915.368.235
|% 8,08
|
|GARAN
|11,84
|825.348.718
|% 0,59
|
|SISE
|13,87
|759.746.921
|% 2,51
|
|KRDMD
|15,07
|749.048.414
|% 0,87
|
|YKBNK
|3,77
|362.912.915
|% 2,17
|
|PETKM
|8,32
|721.877.543
|% 2,21
|
|DOHOL
|3,23
|275.664.163
|% 1,25
|
|CEMAS
|1,14
|92.295.656
|% 4,59
|
|ADESE
|0,71
|56.456.443
|% 4,41
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7585
|14,7705
|% 0,04
|
|Euro
|16,1875
|16,2207
|% 0,51
|
|Sterlin
|19,1876
|19,2839
|% -0,01
|
|Frank
|15,7228
|15,8175
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9217
|3,9414
|% -0,06
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|-21,83
|
|Altın Gr.
|931
|931
|-10,60
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.136
|6.291
|-38,68
|
|Yarım
|2.966
|3.043
|-18,71
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|-0,30
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,57
|
Seans Raporu
13:34
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866