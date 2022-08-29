***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.08.2022 10:06
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVOD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058786
BIST
13:383.135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -11,51
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.111
13:3818,1950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0302
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
13:3818,1717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0744
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1836
En Düşük
18,0156
13:381.009,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,24
|Açılış
|: 1.009,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler13:38
|DYOBY
|18,64
|63.615.699
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|39.291.677
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|12.160.396
|% 9,91
|
|TATGD
|20,12
|45.980.618
|% 9,89
|
|SERVE
|36,44
|725.083
|% 9,43
|
|MTRKS
|65,15
|3.599.909
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|2.800.742
|% -9,94
|
|ANELE
|3,14
|38.120.360
|% -8,45
|
|AVOD
|2,37
|91.897.529
|% -8,14
|
|QUAGR
|27,80
|94.135.728
|% -8,13
|
|THYAO
|69,85
|3.753.334.217
|% 0,22
|
|PETKM
|13,82
|3.288.668.681
|% 5,50
|
|YKBNK
|6,84
|2.052.928.110
|% -2,29
|
|HALKB
|7,50
|1.979.322.005
|% 5,19
|
|VAKBN
|6,56
|1.620.565.553
|% 8,43
|
|YKBNK
|6,84
|2.052.928.110
|% -2,29
|
|HALKB
|7,50
|1.979.322.005
|% 5,19
|
|VAKBN
|6,56
|1.620.565.553
|% 8,43
|
|PETKM
|13,82
|3.288.668.681
|% 5,50
|
|EKGYO
|3,96
|942.716.227
|% 0,00
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1859
|18,1950
|% 0,17
|
|Euro
|18,1627
|18,1717
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,2093
|21,3157
|% -0,25
|
|Frank
|18,7314
|18,8442
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8279
|4,8521
|% 0,15
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-12,75
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|-7,16
|
|Cumhuriyet
|6.725
|6.827
|-58,00
|
|Tam
|6.767
|6.816
|-115,00
|
|Yarım
|3.297
|3.332
|-57,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.666
|-28,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,66
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,89
|-0,17
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,74
|