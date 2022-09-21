***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2022 12:18
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064461
BIST
16:073.276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,89
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
16:0718,3282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
16:0718,1833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0710
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
16:07985,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,98
|Açılış
|: 985,98
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler16:07
|ZOREN
|3,96
|958.216.083
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.640.862
|% 10,00
|
|BAGFS
|21,86
|114.211.999
|% 9,96
|
|EGGUB
|66,95
|77.641.488
|% 9,93
|
|CEMAS
|1,56
|212.332.239
|% 9,86
|
|KZBGY
|32,12
|71.199.975
|% -9,98
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|11.984.742
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|204.199.182
|% -9,88
|
|SKBNK
|3,12
|814.586.844
|% -9,83
|
|THYAO
|70,35
|4.033.446.228
|% -2,90
|
|ASELS
|32,28
|3.349.665.800
|% 4,94
|
|VAKBN
|8,16
|2.486.885.217
|% -3,20
|
|GARAN
|19,57
|2.165.429.957
|% -2,83
|
|HALKB
|8,20
|2.032.935.509
|% -2,50
|
|EKGYO
|3,95
|1.476.091.253
|% -1,50
|
|VAKBN
|8,16
|2.486.885.217
|% -3,20
|
|YKBNK
|7,09
|1.959.923.986
|% -0,98
|
|ZOREN
|3,96
|958.216.083
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,12
|814.586.844
|% -9,83
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3192
|18,3282
|% 0,05
|
|Euro
|18,1697
|18,1833
|% -0,39
|
|Sterlin
|20,7296
|20,8335
|% -0,22
|
|Frank
|18,9514
|19,0656
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8567
|4,8811
|% 0,09
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|8,87
|
|Altın Gr.
|986
|986
|5,91
|
|Cumhuriyet
|6.665
|6.765
|20,00
|
|Tam
|6.688
|6.774
|-1,00
|
|Yarım
|3.259
|3.304
|5,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.653
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,59
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|0,20
|
|B. Petrol
|92,33
|92,33
|1,71
|