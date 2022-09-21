***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2022 13:28
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVOD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064470
BIST
13:313.244
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -33,19
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
13:3118,3278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
13:3118,2066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0477
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
13:31986,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,28
|Açılış
|: 986,51
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,14
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler13:29
|ULUSE
|118,80
|11.138.257
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,56
|135.984.852
|% 9,86
|
|CRDFA
|3,38
|27.453.428
|% 9,74
|
|MERKO
|7,23
|118.162.889
|% 9,38
|
|BRMEN
|3,01
|42.542
|% 8,27
|
|ISGYO
|12,47
|9.979.990
|% -9,96
|
|IHAAS
|61,15
|13.938.772
|% -9,94
|
|TSKB
|3,58
|98.435.186
|% -9,82
|
|VAKBN
|7,85
|1.743.960.764
|% -6,88
|
|BASCM
|4,00
|35.944
|% -6,54
|
|THYAO
|69,45
|3.111.927.695
|% -4,14
|
|ASELS
|31,42
|1.957.656.245
|% 2,15
|
|VAKBN
|7,85
|1.743.960.764
|% -6,88
|
|GARAN
|19,62
|1.490.662.774
|% -2,58
|
|YKBNK
|7,04
|1.433.565.424
|% -1,68
|
|EKGYO
|3,89
|881.720.123
|% -2,99
|
|VAKBN
|7,85
|1.743.960.764
|% -6,88
|
|YKBNK
|7,04
|1.433.565.424
|% -1,68
|
|ZOREN
|3,75
|683.667.159
|% 4,17
|
|ISCTR
|8,14
|1.410.554.727
|% -1,81
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3175
|18,3236
|% 0,03
|
|Euro
|18,1947
|18,2043
|% -0,27
|
|Sterlin
|20,7183
|20,8222
|% -0,27
|
|Frank
|18,9325
|19,0465
|% 0,14
|
|Riyal
|4,8576
|4,8820
|% 0,11
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|10,12
|
|Altın Gr.
|986
|987
|6,52
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|15,00
|
|Tam
|6.689
|6.775
|0,00
|
|Yarım
|3.259
|3.304
|5,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.653
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,51
|19,54
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|0,16
|
|B. Petrol
|92,77
|92,77
|2,15
|