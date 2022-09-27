***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2022 17:22
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065490
BIST
18:053.266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 5,49
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.256
18:0518,4903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 18,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
18:0517,8241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0899
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
18:05973,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 10,23
|Açılış
|: 971,93
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,94
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CANTE
|109,10
|114.726.750
|% 9,98
|
|AYES
|35,10
|2.376.243
|% 9,96
|
|KMPUR
|58,00
|103.883.508
|% 9,95
|
|KONTR
|58,10
|621.849.890
|% 9,93
|
|ARASE
|121,90
|127.797.063
|% 9,92
|
|ROYAL
|5,40
|1.040.849
|% -10,00
|
|ISGYO
|8,19
|18.092.898
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.243.313
|% -10,00
|
|KZBGY
|21,12
|324.581.788
|% -9,97
|
|EGSER
|32,00
|16.063.837
|% -9,96
|
|THYAO
|71,00
|4.883.850.983
|% 2,31
|
|SASA
|69,00
|3.481.133.721
|% 3,99
|
|GARAN
|19,62
|3.374.804.194
|% 1,82
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 4,47
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% -3,44
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% -3,44
|
|SKBNK
|2,06
|1.362.750.721
|% -9,65
|
|EKGYO
|3,98
|2.420.102.439
|% 1,27
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 4,47
|
|ISCTR
|7,84
|2.905.700.453
|% 2,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4769
|18,4989
|% 0,13
|
|Euro
|17,7965
|17,8143
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,8469
|19,9464
|% 0,93
|
|Frank
|18,6085
|18,7206
|% 0,55
|
|Riyal
|4,8994
|4,9240
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.635
|12,22
|
|Altın Gr.
|970
|970
|7,46
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.593
|6.686
|7,00
|
|Yarım
|3.208
|3.268
|0,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.634
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,55
|18,59
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|0,17
|
|B. Petrol
|85,46
|85,46
|2,60
|