***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 15:50
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVOD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074012
BIST
17:093.983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 5,28
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
17:0918,5957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
17:0918,4935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1618
|Açılış
|: 18,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5610
En Düşük
18,2850
17:09991,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,57
|Açılış
|: 991,90
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler17:09
|SILVR
|28,60
|34.128.234
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|284.336.814
|% 10,00
|
|TSKB
|3,19
|1.737.836.765
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|6.457.529
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|27.777.304
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|236.416.440
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|66.673.846
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,44
|74.059.362
|% -9,95
|
|THYAO
|100,90
|5.484.534.600
|% 1,41
|
|SISE
|33,84
|3.941.196.660
|% 4,25
|
|AKBNK
|15,56
|3.043.329.924
|% 0,65
|
|SASA
|105,60
|2.904.551.068
|% 5,60
|
|ISCTR
|9,91
|2.658.822.110
|% 2,59
|
|EKGYO
|4,57
|2.243.609.986
|% -1,30
|
|ODAS
|7,77
|1.788.870.698
|% 1,83
|
|HALKB
|8,63
|1.770.366.460
|% 0,35
|
|AKBNK
|15,56
|3.043.329.924
|% 0,65
|
|ADESE
|1,23
|196.972.259
|% -5,38
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5926
|18,5957
|% 0,07
|
|Euro
|18,4806
|18,4935
|% 0,88
|
|Sterlin
|21,2836
|21,3903
|% 1,76
|
|Frank
|18,6106
|18,7227
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9309
|4,9556
|% -0,03
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.659
|8,79
|
|Altın Gr.
|992
|992
|6,06
|
|Cumhuriyet
|6.647
|6.748
|10,00
|
|Tam
|6.684
|6.776
|7,00
|
|Yarım
|3.257
|3.310
|5,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.656
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,60
|0,09
|
|B. Petrol
|92,02
|92,02
|0,81
|
Seans Raporu
17:09
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17:24BAYRK
Yüzde 9.91 oranında artışla 10.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 960, 586 adet işlem
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17:23POLHO
Yüzde 4.11 oranında artışla 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 863, 878 adet işlem
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17:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 78 artarak (% 0.34 ) 4, 365
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17:21XU100
Endeks 3, 983 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 72, 838.00 milyon TL de
-
17:21DGNMO
Yüzde 4.95 oranında artışla 4.88 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 326, 790 adet işlem