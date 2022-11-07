***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.11.2022 10:32
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077126
BIST
12:044.309
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 91,96
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.311
En Düşük
4.230
12:0418,6070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0407
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
12:0418,6164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1251
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
12:041.003,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,57
|Açılış
|: 1.003,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler12:02
|EREGL
|36,62
|4.866.556.534
|% 9,97
|
|INVEO
|28,30
|69.490.708
|% 9,95
|
|VAKKO
|41,32
|62.547.007
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|ISDMR
|30,74
|283.193.650
|% 9,94
|
|KIMMR
|9,16
|13.977.362
|% -9,93
|
|PRKME
|14,20
|78.683.945
|% -9,15
|
|ULAS
|8,50
|5.684.288
|% -8,60
|
|ARENA
|16,74
|30.430.746
|% -7,77
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|EREGL
|36,62
|4.866.556.534
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,95
|3.922.971.607
|% 7,31
|
|THYAO
|103,60
|2.880.156.767
|% -0,58
|
|SASA
|147,50
|1.795.672.373
|% 2,79
|
|TUPRS
|435,90
|1.363.527.070
|% 1,80
|
|KRDMD
|13,95
|3.922.971.607
|% 7,31
|
|EKGYO
|4,67
|1.105.786.870
|% 1,52
|
|EREGL
|36,62
|4.866.556.534
|% 9,97
|
|ISCTR
|9,29
|1.122.647.959
|% 3,80
|
|HALKB
|8,89
|942.471.614
|% 4,10
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6015
|18,6084
|% 0,23
|
|Euro
|18,6043
|18,6163
|% 0,68
|
|Sterlin
|21,1870
|21,2932
|% 0,59
|
|Frank
|18,6730
|18,7854
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9353
|4,9600
|% 0,20
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.678
|-4,13
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.702
|6.761
|127,00
|
|Yarım
|3.265
|3.305
|61,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.653
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|20,76
|20,79
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|98,25
|98,25
|-0,32
|
Seans Raporu
12:02
daha fazla
-
12:17DESA
Yüzde 6.75 oranında artışla 37.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 234, 319 adet işlem
-
12:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 122, 37 artarak (% 2.67 ) 4, 707
-
12:15XU100
Endeks 4, 309 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 18 üstünde . İşlem hacmi 40, 330.00 milyon TL de
-
12:15KMPUR
Yüzde 6.38 oranında artışla 105.00 lira fiyatla işlem gören hissede 543, 756 adet işlem
-
12:14VAKKO
Yüzde 9.95 oranında artışla 41.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 549, 462 adet işlem