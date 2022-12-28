***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 15:55
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090646
BIST
15:425.370
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -64,40
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
15:4218,7206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0497
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
15:4219,9563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0696
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
15:421.086,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,24
|Açılış
|: 1.086,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler15:42
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.154.692
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,70
|519.463.075
|% 9,95
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|KOZAL
|596,70
|4.635.948.293
|% -9,99
|
|PLTUR
|17,36
|18.105.352
|% -9,96
|
|YESIL
|5,16
|52.035.394
|% -9,95
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|IMASM
|219,20
|125.618.143
|% -9,79
|
|KOZAL
|596,70
|4.635.948.293
|% -9,99
|
|ENKAI
|32,50
|4.309.353.571
|% 6,35
|
|THYAO
|139,90
|4.212.284.858
|% -2,24
|
|KRDMD
|17,96
|3.513.469.765
|% 1,13
|
|ASELS
|58,25
|3.323.392.286
|% 0,52
|
|EKGYO
|8,14
|1.865.928.388
|% -2,05
|
|KRDMD
|17,96
|3.513.469.765
|% 1,13
|
|YKBNK
|11,70
|1.882.201.899
|% -0,93
|
|ISCTR
|12,83
|1.898.315.623
|% -1,23
|
|SKBNK
|3,00
|439.090.533
|% -2,60
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7157
|18,7206
|% 0,27
|
|Euro
|19,9446
|19,9563
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,5434
|22,6564
|% 0,70
|
|Frank
|20,1107
|20,2319
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9632
|4,9881
|% 0,23
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-7,39
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.086
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|7.296
|7.406
|6,00
|
|Tam
|7.335
|7.387
|-12,00
|
|Yarım
|3.552
|3.617
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.808
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|-0,02
|