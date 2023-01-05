***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 11:09
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVOD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093791
BIST
10:565.399
En Yüksek
|Değişim
|: -2,26%
|| -124,91
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.377
10:5618,7556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
10:5619,9466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0546
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:561.115,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,01
|Açılış
|: 1.115,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler10:53
|EYGYO
|25,18
|138.284.405
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|BFREN
|5.647,50
|104.110.570
|% 7,97
|
|DYOBY
|31,52
|108.632.512
|% 7,95
|
|ULUSE
|202,50
|22.158.616
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|BRKVY
|26,22
|16.276.443
|% -9,90
|
|KLGYO
|3,38
|32.929.494
|% -9,87
|
|MARTI
|5,48
|4.084.644
|% -9,87
|
|EREGL
|43,28
|4.055.310.708
|% 0,84
|
|THYAO
|144,60
|3.406.187.012
|% 0,07
|
|ASELS
|63,95
|1.876.428.334
|% -1,84
|
|KRDMD
|19,20
|1.742.238.483
|% -2,98
|
|EKGYO
|9,27
|1.495.421.976
|% -1,59
|
|EKGYO
|9,27
|1.495.421.976
|% -1,59
|
|EREGL
|43,28
|4.055.310.708
|% 0,84
|
|KRDMD
|19,20
|1.742.238.483
|% -2,98
|
|YKBNK
|11,57
|660.015.918
|% -0,60
|
|PETKM
|19,58
|971.727.805
|% -2,10
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7509
|18,7586
|% 0,09
|
|Euro
|19,9294
|19,9492
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,4487
|22,5613
|% -0,38
|
|Frank
|20,0935
|20,2146
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9740
|4,9989
|% 0,09
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-6,88
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.118
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.561
|7.626
|0,00
|
|Yarım
|3.661
|3.728
|0,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.864
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,67
|78,67
|0,83
|