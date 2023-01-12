***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:31
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVOD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101036
BIST
14:074.726
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -2,43
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
14:0718,7833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
14:0720,2335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0433
|Açılış
|: 20,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
14:071.138,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,79
|Açılış
|: 1.138,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler14:07
|KRDMA
|17,38
|358.397.197
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|12.123.393
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|22.649.786
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.476.160
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|22.341.079
|% 9,95
|
|VKING
|27,00
|1.222.425
|% -9,94
|
|POLTK
|1.577,40
|64.119.121
|% -9,22
|
|RHEAG
|3,25
|1.374.294
|% -8,96
|
|DURDO
|40,02
|19.369.979
|% -8,34
|
|GOZDE
|19,32
|353.425.874
|% -8,26
|
|THYAO
|129,00
|7.936.987.306
|% 2,95
|
|KRDMD
|17,92
|5.375.500.720
|% 4,25
|
|ASELS
|53,35
|3.723.190.146
|% 1,04
|
|EREGL
|37,42
|3.403.524.414
|% 1,57
|
|KOZAL
|517,40
|2.971.304.288
|% -0,27
|
|KRDMD
|17,92
|5.375.500.720
|% 4,25
|
|EKGYO
|8,01
|2.463.451.994
|% -0,87
|
|YKBNK
|8,59
|2.045.732.341
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,80
|2.045.956.322
|% -1,86
|
|PETKM
|16,39
|2.122.688.632
|% -1,68
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7816
|18,7833
|% 0,05
|
|Euro
|20,2223
|20,2335
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,8060
|22,9204
|% 0,32
|
|Frank
|20,0737
|20,1946
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9857
|5,0107
|% 0,05
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|7,68
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|4,56
|
|Cumhuriyet
|7.641
|7.756
|3,00
|
|Tam
|7.683
|7.729
|-4,00
|
|Yarım
|3.741
|3.782
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.876
|1.891
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,72
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,32
|0,18
|
|B. Petrol
|83,54
|83,54
|0,87
|