***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.02.2023 10:11
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVOD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111359
BIST
10:124.280
En Yüksek
|Değişim
|: -5,00%
|| -225,14
|Açılış
|: 4.505
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.482
En Düşük
4.280
10:1218,8332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8490
En Düşük
18,7965
10:1220,2450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0467
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2643
En Düşük
20,1288
10:121.138,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,14
|Açılış
|: 1.138,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.138,46
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler10:12
|NUHCM
|123,40
|21.495.795
|% 8,25
|
|ONCSM
|91,90
|952.635
|% 7,55
|
|KONYA
|3.167,50
|61.520.503
|% 6,85
|
|AFYON
|8,34
|79.149.009
|% 6,38
|
|CMBTN
|535,00
|21.252.749
|% 5,59
|
|YEOTK
|48,60
|12.755.142
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|722.948
|% -10,00
|
|PSGYO
|5,58
|7.159.934
|% -10,00
|
|SANKO
|19,28
|1.855.147
|% -9,99
|
|BEYAZ
|18,92
|2.481.659
|% -9,99
|
|ASELS
|48,94
|299.800.865
|% -7,57
|
|SISE
|37,28
|229.108.090
|% -3,97
|
|THYAO
|119,90
|202.902.425
|% -5,74
|
|EREGL
|36,22
|201.226.310
|% -3,62
|
|AKBNK
|13,96
|152.966.789
|% -5,03
|
|EKGYO
|6,18
|94.409.535
|% -5,65
|
|YKBNK
|7,80
|93.600.748
|% -4,06
|
|AKBNK
|13,96
|152.966.789
|% -5,03
|
|GSRAY
|7,60
|80.293.033
|% -9,95
|
|AFYON
|8,34
|79.149.009
|% 6,38
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8289
|18,8332
|% 0,05
|
|Euro
|20,2338
|20,2450
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,6397
|22,7533
|% 0,17
|
|Frank
|20,3616
|20,4842
|% 0,11
|
|Riyal
|5,0046
|5,0297
|% 0,05
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|11,54
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|6,15
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|-9,00
|
|Tam
|7.729
|7.784
|29,00
|
|Yarım
|3.776
|3.809
|14,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.904
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,56
|13,58
|0,15
|
|B. Petrol
|83,75
|83,75
|0,06
|