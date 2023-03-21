***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.03.2023 10:03
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126590
BIST
10:514.938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -37,44
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.001
En Düşük
4.923
10:5119,0267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0220
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0389
En Düşük
18,9846
10:5120,4314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0833
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,4655
En Düşük
20,3199
10:511.208,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,00
|Açılış
|: 1.208,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.205,85
BIST En Aktif Hisseler10:51
|AKFYE
|14,33
|2.262.033
|% 9,98
|
|ANELE
|5,87
|38.673.704
|% 9,93
|
|GLCVY
|23,98
|6.126.179
|% 6,48
|
|ONCSM
|117,80
|53.434.740
|% 6,41
|
|MEPET
|4,98
|13.792.300
|% 6,41
|
|ESCAR
|97,10
|38.152.222
|% -7,08
|
|SDTTR
|123,90
|216.956.743
|% -6,98
|
|ALFAS
|310,50
|220.312.916
|% -5,82
|
|AVOD
|3,02
|33.182.316
|% -5,63
|
|EPLAS
|48,44
|12.854.871
|% -5,58
|
|ASTOR
|55,90
|1.863.557.693
|% -4,36
|
|GOKNR
|24,84
|1.378.120.069
|% 5,43
|
|THYAO
|124,40
|809.273.572
|% -1,35
|
|KOZAL
|21,04
|798.836.237
|% 0,77
|
|ISCTR
|14,10
|703.476.153
|% 0,71
|
|GOKNR
|24,84
|1.378.120.069
|% 5,43
|
|METRO
|2,00
|104.174.360
|% 5,26
|
|ISCTR
|14,10
|703.476.153
|% 0,71
|
|KOZAL
|21,04
|798.836.237
|% 0,77
|
|ADESE
|1,55
|54.125.545
|% 3,33
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0236
|19,0267
|% 0,12
|
|Euro
|20,4207
|20,4314
|% 0,41
|
|Sterlin
|23,2280
|23,3445
|% -0,19
|
|Frank
|20,3638
|20,4865
|% -0,08
|
|Riyal
|5,0483
|5,0736
|% 0,08
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-2,71
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|-30,00
|
|Tam
|8.141
|8.234
|-8,00
|
|Yarım
|3.991
|4.029
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.995
|2.014
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,74
|13,76
|-0,03
|
|B. Petrol
|73,06
|73,06
|-0,73
|