***AVOD* *BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.02.2022 09:12
***AVOD******BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AVOD, BUCIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E %200 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 1,877 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) BUCIM.E %200 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 1,777 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001730
BIST
13:552.047
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 45,27
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.049
En Düşük
2.006
13:5513,6422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0500
|Açılış
|: 13,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6807
En Düşük
13,5620
13:5515,4842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1220
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,5305
En Düşük
15,3518
13:55814,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -3,34
|Açılış
|: 814,62
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
810,12
BIST En Aktif Hisseler13:55
|PKENT
|791,00
|8.050.702
|% 10,00
|
|CEOEM
|16,77
|38.824.141
|% 9,97
|
|OYLUM
|5,87
|11.592.167
|% 9,93
|
|DZGYO
|3,29
|21.141.312
|% 9,67
|
|ATSYH
|14,60
|1.901.124
|% 9,04
|
|KAPLM
|50,05
|4.747.042
|% -9,98
|
|SANEL
|9,24
|3.913.824
|% -9,94
|
|AVOD
|1,74
|26.048.021
|% -7,28
|
|BRMEN
|2,23
|61.371
|% -6,69
|
|DERHL
|4,92
|18.561.841
|% -5,02
|
|THYAO
|29,58
|3.938.530.060
|% 3,43
|
|KRDMD
|11,91
|1.272.724.319
|% 3,48
|
|EREGL
|28,78
|916.702.983
|% 3,01
|
|YKBNK
|4,13
|845.969.970
|% 1,23
|
|KOZAL
|129,30
|739.818.920
|% 1,09
|
|YKBNK
|4,13
|845.969.970
|% 1,23
|
|THYAO
|29,58
|3.938.530.060
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,31
|283.944.219
|% 2,21
|
|KRDMD
|11,91
|1.272.724.319
|% 3,48
|
|PETKM
|8,37
|543.039.738
|% 3,98
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6344
|13,6422
|% 0,37
|
|Euro
|15,4728
|15,4842
|% 0,79
|
|Sterlin
|18,4481
|18,5406
|% 0,67
|
|Frank
|14,7042
|14,7928
|% 0,56
|
|Riyal
|3,6281
|3,6463
|% 0,46
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-16,52
|
|Altın Gr.
|815
|815
|-3,27
|
|Cumhuriyet
|5.414
|5.496
|19,00
|
|Tam
|5.386
|5.522
|17,82
|
|Yarım
|2.603
|2.671
|8,62
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|4,31
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|10,25
|10,26
|-0,17
|
|B. Petrol
|93,78
|93,78
|-2,70
|