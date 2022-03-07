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***AVOD* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

07.03.2022 10:50
***AVOD* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %


***AVOD******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz AVOD Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 90.000.000 TL'den 270.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 180.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 1.831.340,226 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Saygılarımızla.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Yasef Mitrani 1.830.339 % 99,95 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007694


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ULUUN 8,10 120.272.212 % 9,91  
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Altın Ons 1.999 1.999 31,44  
Altın Gr. 920 920 20,96  
Cumhuriyet 6.099 6.191 133,00  
Tam 6.067 6.220 134,35  
Yarım 2.932 3.009 64,99  
Çeyrek 1.471 1.504 32,50  
Gümüş.Ons 25,96 25,99 0,38  
Gümüş Gr. 11,94 11,96 0,25  
B. Petrol 126 126 7,43  
Seans Raporu 12:40
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