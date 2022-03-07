***AVOD* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
07.03.2022 10:50
***AVOD******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
Açıklamalar
Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz AVOD Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 90.000.000 TL'den 270.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 180.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 1.831.340,226 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Yasef Mitrani 1.830.339 % 99,95 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007694
BIST
12:401.975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -15,34
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.975
12:4014,3504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1362
|Açılış
|: 14,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,3957
En Düşük
14,1994
12:4015,6149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0389
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6379
En Düşük
15,4420
12:40920,13
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 20,89
|Açılış
|: 920,33
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler12:40
|PETUN
|24,26
|48.370.698
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|21.224.442
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|120.272.212
|% 9,91
|
|EKIZ
|7,13
|690.377
|% 9,86
|
|KONTR
|150,10
|172.215.578
|% 8,69
|
|AVHOL
|5,37
|8.704.097
|% -9,90
|
|USAK
|1,48
|65.475.717
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|11.060.630
|% -9,69
|
|EUHOL
|2,92
|11.993.822
|% -9,60
|
|GWIND
|6,67
|37.919.844
|% -8,38
|
|KRDMD
|13,62
|1.692.314.547
|% 0,74
|
|EREGL
|34,36
|1.061.538.462
|% 1,06
|
|GARAN
|11,73
|880.301.723
|% -1,01
|
|THYAO
|24,70
|870.557.678
|% -2,37
|
|KOZAL
|132,50
|746.164.114
|% 2,95
|
|ODAS
|1,35
|216.019.410
|% -7,53
|
|KRDMD
|13,62
|1.692.314.547
|% 0,74
|
|DOHOL
|2,96
|309.097.858
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,04
|193.483.132
|% 0,00
|
|PETKM
|8,09
|611.399.529
|% 1,12
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3401
|14,3504
|% 0,96
|
|Euro
|15,5893
|15,6149
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,8265
|18,9210
|% 0,27
|
|Frank
|15,4368
|15,5298
|% -0,03
|
|Riyal
|3,8078
|3,8269
|% 0,81
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|31,44
|
|Altın Gr.
|920
|920
|20,96
|
|Cumhuriyet
|6.099
|6.191
|133,00
|
|Tam
|6.067
|6.220
|134,35
|
|Yarım
|2.932
|3.009
|64,99
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|32,50
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|0,25
|
|B. Petrol
|126
|126
|7,43
|