***AVOD* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [AVOD]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye artırımına aracılık ettiğimiz AVOD Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 4 - 7 Mart 2022 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 1.831.340,226 TL nominal değerli payların tamamının satışı bugün itibarıyla tamamlanmıştır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007559BIST