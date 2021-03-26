***AVOD* *OZRDN* *PGSUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
26.03.2021 09:12
***AVOD******OZRDN******PGSUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AVOD, OZRDN, PGSUS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920756
BIST
11:201.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,53
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.393
11:207,9958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0563
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0216
En Düşük
7,9153
11:209,4295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0739
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4627
En Düşük
9,3140
11:20443,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,45
|Açılış
|: 443,92
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
445,64
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler11:20
|UMPAS
|2,42
|417.527
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|10.080.079
|% 9,99
|
|IDEAS
|89,00
|4.095.602
|% 9,94
|
|SELGD
|5,14
|758.757
|% 9,83
|
|RTALB
|22,90
|112.650.557
|% 9,15
|
|AVOD
|9,49
|260.734.442
|% -9,96
|
|IEYHO
|1,63
|34.631.883
|% -7,91
|
|SEKUR
|33,44
|2.648.692
|% -5,75
|
|BSOKE
|3,64
|59.005.738
|% -4,96
|
|VERTU
|28,22
|21.974.733
|% -3,55
|
|GARAN
|7,07
|700.693.741
|% 1,14
|
|SISE
|7,46
|393.527.929
|% 3,32
|
|BJKAS
|6,82
|305.992.416
|% 8,25
|
|VESTL
|36,16
|269.210.567
|% -2,53
|
|AVOD
|9,49
|260.734.442
|% -9,96
|
|GARAN
|7,07
|700.693.741
|% 1,14
|
|GSRAY
|3,72
|219.689.744
|% 4,20
|
|YKBNK
|2,20
|123.647.286
|% 1,85
|
|SISE
|7,46
|393.527.929
|% 3,32
|
|BJKAS
|6,82
|305.992.416
|% 8,25
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9889
|7,9958
|% 0,71
|
|Euro
|9,4062
|9,4295
|% 0,79
|
|Sterlin
|10,9698
|11,0249
|% 0,98
|
|Frank
|8,4574
|8,5084
|% 0,63
|
|Riyal
|2,1250
|2,1357
|% 0,75
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|1,31
|
|Altın Gr.
|444
|444
|3,19
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,07
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|1,22
|