***AVPGY* *IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVPGY******IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [AVPGY]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAvrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY)'nin 25.03.2024 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden AVPGY paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine başlanmasına yönelik olarak AVPGY ile 25.03.2024 tarihinde likidite sağlayıcılık sözleşmesi imzalanmış olup likidite sağlayıcılık işlemlerine başlanmasına ilişkin olarak hazırlanan başvuru dokümanları bugün (25.03.2024 tarihinde) Borsa İstanbul A.Ş.'ye iletilmiş ve ilgili süreçler başlatılmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262040BIST