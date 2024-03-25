***AVPGY* *IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2024 16:29
***AVPGY******IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [AVPGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY)'nin 25.03.2024 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden AVPGY paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine başlanmasına yönelik olarak AVPGY ile 25.03.2024 tarihinde likidite sağlayıcılık sözleşmesi imzalanmış olup likidite sağlayıcılık işlemlerine başlanmasına ilişkin olarak hazırlanan başvuru dokümanları bugün (25.03.2024 tarihinde) Borsa İstanbul A.Ş.'ye iletilmiş ve ilgili süreçler başlatılmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262040
BIST
'
17:059.162
En Düşük
|Değişim
|: 0,56%
|| 50,81
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.336
17:0532,1472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1793
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
17:0534,8893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,2868
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,8893
En Düşük
34,5419
17:052.251,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 26,18
|Açılış
|: 2.251,98
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler17:02
|RYSAS
|38,72
|63.781.857
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.770.609
|% 10,00
|
|GSDDE
|10,23
|34.646.961
|% 10,00
|
|DERIM
|31,90
|12.678.638
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|29.755.010
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|9.865.650
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.572.365.320
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|185.276.332
|% -9,91
|
|MMCAS
|15,50
|1.576.490
|% -8,82
|
|PKART
|83,90
|142.162.074
|% -8,41
|
|THYAO
|290,00
|10.518.450.307
|% -0,43
|
|ISCTR
|11,73
|7.427.026.385
|% 6,44
|
|YKBNK
|27,82
|5.519.215.626
|% 4,43
|
|AKBNK
|47,50
|4.317.773.433
|% 3,67
|
|KCHOL
|201,50
|4.205.477.412
|% 3,44
|
|ISCTR
|11,73
|7.427.026.385
|% 6,44
|
|ODAS
|9,49
|1.905.329.309
|% 6,99
|
|YKBNK
|27,82
|5.519.215.626
|% 4,43
|
|EKGYO
|9,93
|1.437.964.695
|% -1,00
|
|PETKM
|23,96
|2.624.656.724
|% 4,45
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1441
|32,1477
|% 0,56
|
|Euro
|34,8770
|34,8885
|% 0,83
|
|Sterlin
|41,0330
|41,2387
|% -0,53
|
|Frank
|36,1525
|36,3337
|% -0,89
|
|Riyal
|8,6517
|8,6951
|% -0,93
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,77
|24,80
|% 0,66
|
|Platin
|909,95
|911,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,28
|1.017,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,76
|85,76
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,72
|2.178,04
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ISCTR, PETKM
-
17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 3 artarak (% 1.01 ) 8, 111
-
17:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GSDDE, TDGYO, CMBTN, AKENR, ODINE, PSDTC, CMENT, FADE, ERSU, PSDTC
-
17:16
UZERB, VRGYO, HUNER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:16
RALYH, BIGCH, FLAP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında