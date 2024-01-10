***AVPGY* *SANEL* *VEH* *LKMNH* *PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
10.01.2024 09:06
***AVPGY******SANEL******VEH******LKMNH******PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AVPGY, LKMNH, SANEL, PEGYO]
İlgili Fonlar [VEH]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237786
BIST
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10:567.758
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 21,67
|Açılış
|: 7.734
|
|Önceki Kapanış
|: 7.736
|
7.709
En Yüksek
7.759
10:5629,9788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0542
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9788
En Düşük
29,8218
10:5632,8096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0722
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9000
En Düşük
32,6724
10:561.957,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,78
|Açılış
|: 1.957,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.959,03
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler10:54
|EKOS
|52,80
|297.010.543
|% 10,00
|
|MARKA
|47,12
|13.379.962
|% 9,84
|
|GARFA
|102,60
|51.573.886
|% 7,72
|
|BAYRK
|20,40
|21.178.566
|% 6,14
|
|BINHO
|302,25
|258.631.293
|% 6,05
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,79
|108.496.754
|% -7,92
|
|BRKVY
|51,45
|3.299.038
|% -6,28
|
|BAGFS
|28,12
|71.683.538
|% -6,27
|
|METUR
|13,13
|18.470.667
|% -5,54
|
|THYAO
|243,30
|1.880.289.236
|% 0,16
|
|HALKB
|13,56
|847.608.652
|% -1,67
|
|ISCTR
|25,30
|831.237.476
|% 0,64
|
|YKBNK
|22,62
|827.631.271
|% 0,89
|
|KBORU
|60,05
|784.828.921
|% 5,72
|
|HALKB
|13,56
|847.608.652
|% -1,67
|
|TSPOR
|2,79
|108.496.754
|% -7,92
|
|YKBNK
|22,62
|827.631.271
|% 0,89
|
|BEGYO
|4,47
|163.443.693
|% 0,68
|
|ISCTR
|25,30
|831.237.476
|% 0,64
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9718
|29,9767
|% 0,17
|
|Euro
|32,8013
|32,8152
|% 0,24
|
|Sterlin
|37,9616
|38,1520
|% 0,15
|
|Frank
|35,0557
|35,2668
|% 0,25
|
|Riyal
|7,9687
|8,0087
|% 0,16
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,97
|% 0,66
|
|Platin
|933,98
|935,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|983,59
|988,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,88
|77,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,17
|2.031,38
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:54
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