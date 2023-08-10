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***AVTUR* *AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

10.08.2023 18:29
***AVTUR* *AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni


***AVTUR******AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )

İlgili Şirketler [AVTUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Mesken
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Antalya İli, Alanya İlçesi, Türkler Köyü, Cumhuriyet Bulvarı,R Blok 1 nolu BB 145m2
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10.08.2023
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,29
Kira Bedeli ve Koşulları
Aylık 6.500 TL+KDV
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,01
Karşı Taraf
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili Taraf
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Kira Süresi
1(Bir) Yıl
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
29.12.2022 Tarih 2022/1120 Sayı
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
6.500 TL+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Antalya ili Alanya ilçesi  Türkler Beldesi Kargıçiftliği mevkii Gökay sitesinde bulunan  D blok 3 nolu dairenin 10.08.2023 tarihinden geçerli olmak üzere 1(Bir) yıllığına, eşyalı olarak aylık 6.500TL+KDV bedelle Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırmlar A.Ş'ye kiraya verilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183996


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OYLUM 6,49 51.710.816 % 10,00  
TETMT 895,40 16.016.554 % 10,00  
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Cumhuriyet 11.381 11.553 -33,00  
Tam 11.114 11.223 8,00  
Yarım 5.565 5.637 4,00  
Çeyrek 2.783 2.819 2,00  
Gümüş.Ons 22,88 22,90 0,22  
Gümüş Gr. 19,83 19,85 0,16  
B. Petrol 86,94 86,94 -0,61  
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