***AVTUR* *AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***AVTUR******AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler [AVTUR]İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiMeskenİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAntalya İli, Alanya İlçesi, Türkler Köyü, Cumhuriyet Bulvarı,R Blok 1 nolu BB 145m2İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi10.08.2023İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Evetİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%0,29Kira Bedeli ve KoşullarıAylık 6.500 TL+KDVAyni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,01Karşı TarafAvrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişkili TarafVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiKira Süresi1(Bir) YılÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası29.12.2022 Tarih 2022/1120 SayıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar6.500 TL+KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarAntalya ili Alanya ilçesi Türkler Beldesi Kargıçiftliği mevkii Gökay sitesinde bulunan D blok 3 nolu dairenin 10.08.2023 tarihinden geçerli olmak üzere 1(Bir) yıllığına, eşyalı olarak aylık 6.500TL+KDV bedelle Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırmlar A.Ş'ye kiraya verilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183996BIST