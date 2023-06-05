***AVTUR* *AVGYO*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
05.06.2023 09:58
***AVTUR******AVGYO*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
02.06.2023 tarihinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (AVGYO) payları ile ilgili olarak 3,08 -3,27 TL fiyat aralığından 951.052 TL toplam nominal tutarlı alış ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (AVGYO) sermayesindeki paylarımız 02.06.2023 tarihi itibariyle % 0.95 olmuştur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
02/06/2023 951.052 951.052 104.461 1.055.513 % 0,09 % 0,09 % 0,95 % 0,95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155947
BIST
18:055.115
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
0
En Yüksek
0
18:0521,1688
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,2121
|Açılış
|: 21,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
18:0522,7293
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,2721
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
18:051.320,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,16
|Açılış
|: 1.320,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.336,37
En Düşük
1.315,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|2,68
|192.686.300
|% 0,00
|
|YUNSA
|99,25
|108.510.497
|% 0,00
|
|YYLGD
|24,16
|102.205.467
|% 0,00
|
|ZEDUR
|43,30
|9.299.370
|% 0,00
|
|YESIL
|4,51
|312.086.357
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,68
|192.686.300
|% 0,00
|
|YUNSA
|99,25
|108.510.497
|% 0,00
|
|YYLGD
|24,16
|102.205.467
|% 0,00
|
|ZEDUR
|43,30
|9.299.370
|% 0,00
|
|YESIL
|4,51
|312.086.357
|% 0,00
|
|THYAO
|150,10
|7.041.367.897
|% 0,00
|
|GARAN
|28,66
|5.476.891.669
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,26
|4.500.672.511
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,55
|4.082.280.997
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,55
|3.830.739.820
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,26
|4.500.672.511
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,55
|3.830.739.820
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,30
|2.094.684.484
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,48
|708.127.249
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,55
|4.082.280.997
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,1232
|21,1679
|% 1,01
|
|Euro
|22,6374
|22,7042
|% 1,10
|
|Sterlin
|26,1555
|26,2867
|% 0,58
|
|Frank
|23,1333
|23,2727
|% 0,72
|
|Riyal
|5,6220
|5,6502
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-6,08
|
|Altın Gr.
|1.321
|1.321
|7,76
|
|Cumhuriyet
|8.961
|9.096
|-69,00
|
|Tam
|8.911
|9.143
|-136,67
|
|Yarım
|4.383
|4.483
|-83,00
|
|Çeyrek
|2.198
|2.255
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,43
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|15,93
|15,95
|0,01
|
|B. Petrol
|77,11
|77,11
|0,98
|