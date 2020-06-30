***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.06.2020 18:46
***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reform Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.06.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu tarafından 27.03.2020 tarih ve 2020/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2020 yılı için seçilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu 30.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında oybirliği ile kabul edildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853584
BIST
18:05116.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 681,77
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.971
En Düşük
116.147
18:056,8556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
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|Açılış
|: 6,8600
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|Önceki Kapanış
|: 6,8650
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6,8569
En Düşük
6,8372
18:057,7167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0092
|Açılış
|: 7,6850
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|Önceki Kapanış
|: 7,7200
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7,7186
En Düşük
7,6716
18:05393,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
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|Açılış
|: 393,22
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|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
393,66
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|14.497.132
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|104.185.158
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.751.658
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|194.238.255
|% 9,98
|
|BURVA
|21,72
|12.165.498
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,84
|703.771.548
|% -9,88
|
|ULAS
|5,89
|11.029.353
|% -8,26
|
|GLBMD
|4,49
|20.462.289
|% -6,85
|
|CASA
|21,00
|114.659
|% -6,67
|
|EKIZ
|10,24
|2.803.330
|% -6,48
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
|
|GARAN
|8,46
|1.452.847.876
|% -0,82
|
|THYAO
|12,52
|978.064.741
|% 0,48
|
|ASELS
|32,48
|869.005.441
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 4,17
|
|IHLGM
|1,68
|653.245.152
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,45
|447.410.728
|% 3,57
|
|KARSN
|2,93
|838.301.461
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4592
|8,5016
|% 0,63
|
|Frank
|7,2096
|7,2530
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|10,91
|
|Altın Gr.
|393
|393
|2,53
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.564
|12,90
|
|Tam
|2.617
|2.631
|13,20
|
|Yarım
|1.271
|1.287
|6,40
|
|Çeyrek
|636
|644
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,22
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,08
|
|B. Petrol
|41,64
|41,64
|-0,23
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