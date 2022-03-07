***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.03.2022 14:15
***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reform Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 07.03.2022 Tarihli Kararı ile
Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite görüşünü alarak, 2022 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesinin teklif edilmesine, keyfiyetin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007765
BIST
14:241.974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -16,51
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.964
14:2414,4000
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1858
|Açılış
|: 14,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4000
En Düşük
14,1994
14:2415,6392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0632
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6392
En Düşük
15,4420
14:24922,72
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 23,48
|Açılış
|: 922,72
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler14:24
|SELVA
|18,76
|27.174.098
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|142.917.585
|% 9,91
|
|FADE
|6,44
|34.028.037
|% 9,90
|
|PETUN
|24,24
|66.514.899
|% 9,88
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|AVHOL
|5,37
|9.132.908
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|49.345.701
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|68.036.697
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|15.260.400
|% -9,69
|
|SANEL
|8,04
|5.323.953
|% -9,66
|
|KRDMD
|13,60
|2.127.885.525
|% 0,59
|
|EREGL
|34,08
|1.298.040.327
|% 0,24
|
|THYAO
|24,66
|1.199.419.723
|% -2,53
|
|GARAN
|11,73
|1.038.915.114
|% -1,01
|
|ASELS
|24,22
|1.002.255.305
|% 0,08
|
|ODAS
|1,34
|242.727.358
|% -8,22
|
|DOHOL
|2,94
|473.466.484
|% 1,73
|
|KRDMD
|13,60
|2.127.885.525
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,03
|225.118.599
|% -0,49
|
|PETKM
|8,08
|749.963.759
|% 1,00
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3905
|14,4000
|% 1,31
|
|Euro
|15,6073
|15,6392
|% 0,41
|
|Sterlin
|18,8331
|18,9275
|% 0,30
|
|Frank
|15,4612
|15,5543
|% 0,13
|
|Riyal
|3,8178
|3,8370
|% 1,07
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.999
|30,89
|
|Altın Gr.
|924
|924
|24,78
|
|Cumhuriyet
|6.130
|6.222
|164,00
|
|Tam
|6.102
|6.256
|170,27
|
|Yarım
|2.949
|3.026
|82,36
|
|Çeyrek
|1.479
|1.513
|41,18
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,98
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|0,31
|
|B. Petrol
|125
|125
|6,79
|
Seans Raporu
14:24
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14:39MARTI
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14:38
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, SANEL, AVHOL
-
14:38XU100
Endeks 1, 972 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 92 altında . İşlem hacmi 16, 991.00 milyon TL de