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***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 19:01
GÜNCEL HABERLER


22 1.425.388 2.686.525
Satışların Maliyeti
22 -1.352.933 -2.431.324
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
72.455 255.201
BRÜT KAR (ZARAR)
72.455 255.201
Genel Yönetim Giderleri
23 -376.418 -729.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 394.089 930.779
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -125.463 -188.040
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-35.337 268.549
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-35.337 268.549
Finansman Gelirleri
25 0 0
Finansman Giderleri
26 -3.704 -218.564
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-39.041 49.985
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.321 138.747
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -106.388 -832.721
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 81.067 971.468
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-64.362 188.732
DÖNEM KARI (ZARARI)
-64.362 188.732
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-64.362 188.732
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 -0,00140000 0,00400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21.162 -24.220
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 27.131 -31.051
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.969 6.831
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 -5.969 6.831
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.162 -24.220
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-43.200 164.512
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-43.200 164.512



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869787


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARMDA 29,04 6.026.582 % 10,00  
MAKTK 2,53 90.056.109 % 10,00  
MRGYO 2,09 9.993.185 % 10,00  
RTALB 57,20 666.630.687 % 10,00  
TKURU 80,95 340.880 % 9,99  
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Riyal 1,9609 1,9708 % 0,03  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.003 2.004 17,84  
Altın Gr. 476 476 5,17  
Cumhuriyet 3.153 3.201 22,00  
Tam 3.128 3.207 6,77  
Yarım 1.512 1.551 3,28  
Çeyrek 758 776 1,63  
Gümüş.Ons 27,92 27,96 0,44  
Gümüş Gr. 6,65 6,66 0,14  
B. Petrol 45,34 45,34 -0,03  
Seans Raporu 18:05
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