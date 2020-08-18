***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2020 19:01
22 1.425.388 2.686.525
Satışların Maliyeti
22 -1.352.933 -2.431.324
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
72.455 255.201
BRÜT KAR (ZARAR)
72.455 255.201
Genel Yönetim Giderleri
23 -376.418 -729.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 394.089 930.779
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -125.463 -188.040
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-35.337 268.549
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-35.337 268.549
Finansman Gelirleri
25 0 0
Finansman Giderleri
26 -3.704 -218.564
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-39.041 49.985
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.321 138.747
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -106.388 -832.721
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 81.067 971.468
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-64.362 188.732
DÖNEM KARI (ZARARI)
-64.362 188.732
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-64.362 188.732
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 -0,00140000 0,00400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21.162 -24.220
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 27.131 -31.051
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.969 6.831
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 -5.969 6.831
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.162 -24.220
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-43.200 164.512
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-43.200 164.512
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869787
BIST