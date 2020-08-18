***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









22 1.425.388 2.686.525Satışların Maliyeti22 -1.352.933 -2.431.324TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)72.455 255.201BRÜT KAR (ZARAR)72.455 255.201Genel Yönetim Giderleri23 -376.418 -729.391Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 394.089 930.779Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -125.463 -188.040ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-35.337 268.549FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-35.337 268.549Finansman Gelirleri25 0 0Finansman Giderleri26 -3.704 -218.564SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-39.041 49.985Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-25.321 138.747Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -106.388 -832.721Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 81.067 971.468SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-64.362 188.732DÖNEM KARI (ZARARI)-64.362 188.732Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-64.362 188.732Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 -0,00140000 0,00400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar21.162 -24.220Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 27.131 -31.051Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.969 6.831Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 -5.969 6.831Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.162 -24.220TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-43.200 164.512Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-43.200 164.512http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869787BIST