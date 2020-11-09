***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -55.116 120.273 16.794.681 2.563.434 85.134.479 85.134.479Diğer Düzeltmeler-7.460 -7.460 -7.460Transferler500.000 2.063.434 -2.563.434 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-30.727 659.321 628.594 628.594Dönem Karı (Zararı)659.321 659.321 659.321Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-30.727 -30.727 -30.727Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -85.843 620.273 18.850.655 659.321 85.755.613 85.755.613Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -103.402 620.273 18.858.115 7.475.377 92.561.570 92.561.570Hatalara İlişkin Düzeltmeler-3.930 -3.930 -3.930Düzeltmelerden Sonraki Tutar45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -103.402 620.273 18.858.115 7.471.447 92.557.640 92.557.640Transferler7.471.447 -7.471.447 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21.684 -140.236 -118.552 -118.552Dönem Karı (Zararı)-140.236 -140.236 -140.236Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21.684 21.684 21.684Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -81.718 620.273 26.329.562 -140.236 92.439.088 92.439.088Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI74.666 160.760Dönem Karı (Zararı)-140.236 659.321Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-140.236 659.321Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-9.797 18.093Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 933.305 967.431Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 38.383Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 38.383Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler50.596 -69.890Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 59.631 1.807Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -9.035 -71.697Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-8.576 -745.797Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 11.414 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 3.352 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6-8 -54.537 255.125Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6-8 31.195 -1.000.922Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -70.294 -186.739Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-914.828 14.705İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler240.187 -767.370Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.135.224 -228.406İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-928.800 -188.700İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-206.424 -39.706Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 774.070 4.398.987İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)752.811 4.394.262İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)21.259 4.725Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 2.491 3.824Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 51.530 -41.105Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-202.782 -43.176İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -215.929 223.812İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 13.147 -266.988Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 -47.499 40.464Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-12.234 25.004Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)16 -12.234 25.004Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 830.177 -5.157.202İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)21.996 -5.676.066İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)808.181 518.864İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-20.342 234.240Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -20.342 234.240Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları90.154 -89.956Ödenen Faiz6-8 -3.352 -158.563Alınan Faiz6-8 -11.414 437.708Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -722 -28.429YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-66.510 -12.250Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 14.299 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-80.809 -12.250Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -80.809 -12.250Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -25.650Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -25.650YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.156 122.860NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.156 122.860DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 48.276 21.302DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 56.432 144.162Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 56.432 48.276Ticari Alacaklar1.881.623 691.862İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-8 1.607.014 623.677İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 274.609 68.185Diğer Alacaklar9.803.185 10.557.573İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-9 9.795.752 10.548.563İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 7.433 9.010Stoklar10 26.806 29.297Peşin Ödenmiş Giderler14.400 65.930İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6-12 0 61.292İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 14.400 4.638Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 6.013 0Diğer Dönen Varlıklar11 8.213 0ARA TOPLAM11.796.672 11.392.938TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.796.672 11.392.938DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 28.579 48.261Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 65.030.000 65.030.000Maddi Duran Varlıklar14 27.037.004 27.894.887Arazi ve Arsalar5.655.301 5.655.301Binalar19.985.419 20.442.201Tesis, Makine ve Cihazlar774.572 953.800Mobilya ve Demirbaşlar422.957 599.934Özel Maliyetler198.755 243.651Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 8.005 16.917Diğer Haklar8.005 16.917TOPLAM DURAN VARLIKLAR92.103.588 92.990.065TOPLAM VARLIKLAR103.900.260 104.383.003KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar454.799 626.386İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-8 394.486 579.220İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 60.313 47.166Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 13.848 61.347Diğer Borçlar3.333.027 2.502.850İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-9 22.508 512İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 3.310.519 2.502.338Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler86.236 98.470Diğer Sözleşme Yükümlülükleri16 86.236 98.470Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 193.520 1.062.254Kısa Vadeli Karşılıklar164.881 160.363Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 15.397 1.844Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 149.484 158.519ARA TOPLAM4.246.311 4.511.670TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.246.311 4.511.670UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar70.852 52.574Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 70.852 52.574Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 7.144.009 7.261.119TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.214.861 7.313.693TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.461.172 11.825.363ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar92.439.088 92.557.640Ödenmiş Sermaye20 45.000.000 45.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 24.531.840 24.531.840Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi20 -3.820.633 -3.820.633Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 -81.718 -103.402Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-81.718 -103.402Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-81.718 -103.402Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 620.273 620.273Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26.329.562 18.858.115Net Dönem Karı veya Zararı-140.236 7.471.447TOPLAM ÖZKAYNAKLAR92.439.088 92.557.640TOPLAM KAYNAKLAR103.900.260 104.383.003Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 2.308.525 4.056.575 883.137 1.370.050Satışların Maliyeti22 -1.807.664 -3.414.425 -454.731 -983.101TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)500.861 642.150 428.406 386.949BRÜT KAR (ZARAR)500.861 642.150 428.406 386.949Genel Yönetim Giderleri23 -712.490 -899.427 -336.072 -170.036Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 302.894 1.219.049 -91.195 288.270Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -156.609 -228.450 -31.146 -40.410ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-65.344 733.322 -30.007 464.773Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 1 0 1 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-65.343 733.322 -30.006 464.773Finansman Gelirleri25 0 0 0 0Finansman Giderleri26 -4.599 -252.073 -895 -33.509SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-69.942 481.249 -30.901 431.264Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-70.294 178.072 -44.973 39.325Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -193.520 -808.402 -87.132 24.319Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 123.226 986.474 42.159 15.006SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-140.236 659.321 -75.874 470.589DÖNEM KARI (ZARARI)-140.236 659.321 -75.874 470.589Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-140.236 659.321 -75.874 470.589Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 -0,00310000 0,01500000 -0,00200000 0,01000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar21.684 -30.727 522 -6.507Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 27.800 -39.394 669 -8.343Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.116 8.667 -147 1.836Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 -6.116 8.667 -147 1.836Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.684 -30.727 522 -6.507TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-118.552 628.594 -75.352 464.082Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-118.552 628.594 -75.352 464.082http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887445BIST