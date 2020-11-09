***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2020 19:39
***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -55.116 120.273 16.794.681 2.563.434 85.134.479 85.134.479
Diğer Düzeltmeler
-7.460 -7.460 -7.460
Transferler
500.000 2.063.434 -2.563.434 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.727 659.321 628.594 628.594
Dönem Karı (Zararı)
659.321 659.321 659.321
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.727 -30.727 -30.727
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -85.843 620.273 18.850.655 659.321 85.755.613 85.755.613
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -103.402 620.273 18.858.115 7.475.377 92.561.570 92.561.570
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-3.930 -3.930 -3.930
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -103.402 620.273 18.858.115 7.471.447 92.557.640 92.557.640
Transferler
7.471.447 -7.471.447 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.684 -140.236 -118.552 -118.552
Dönem Karı (Zararı)
-140.236 -140.236 -140.236
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.684 21.684 21.684
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -81.718 620.273 26.329.562 -140.236 92.439.088 92.439.088
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
74.666 160.760
Dönem Karı (Zararı)
-140.236 659.321
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-140.236 659.321
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9.797 18.093
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 933.305 967.431
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 38.383
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 38.383
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
50.596 -69.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 59.631 1.807
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -9.035 -71.697
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.576 -745.797
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 11.414 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 3.352 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6-8 -54.537 255.125
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6-8 31.195 -1.000.922
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -70.294 -186.739
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-914.828 14.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
240.187 -767.370
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.135.224 -228.406
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-928.800 -188.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-206.424 -39.706
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 774.070 4.398.987
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
752.811 4.394.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
21.259 4.725
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 2.491 3.824
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 51.530 -41.105
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-202.782 -43.176
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -215.929 223.812
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 13.147 -266.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -47.499 40.464
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-12.234 25.004
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
16 -12.234 25.004
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 830.177 -5.157.202
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21.996 -5.676.066
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
808.181 518.864
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.342 234.240
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -20.342 234.240
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
90.154 -89.956
Ödenen Faiz
6-8 -3.352 -158.563
Alınan Faiz
6-8 -11.414 437.708
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -722 -28.429
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-66.510 -12.250
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 14.299 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-80.809 -12.250
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -80.809 -12.250
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -25.650
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -25.650
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.156 122.860
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.156 122.860
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 48.276 21.302
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 56.432 144.162
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 56.432 48.276
Ticari Alacaklar
1.881.623 691.862
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-8 1.607.014 623.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 274.609 68.185
Diğer Alacaklar
9.803.185 10.557.573
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 9.795.752 10.548.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 7.433 9.010
Stoklar
10 26.806 29.297
Peşin Ödenmiş Giderler
14.400 65.930
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6-12 0 61.292
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 14.400 4.638
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 6.013 0
Diğer Dönen Varlıklar
11 8.213 0
ARA TOPLAM
11.796.672 11.392.938
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.796.672 11.392.938
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
9 28.579 48.261
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 65.030.000 65.030.000
Maddi Duran Varlıklar
14 27.037.004 27.894.887
Arazi ve Arsalar
5.655.301 5.655.301
Binalar
19.985.419 20.442.201
Tesis, Makine ve Cihazlar
774.572 953.800
Mobilya ve Demirbaşlar
422.957 599.934
Özel Maliyetler
198.755 243.651
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 8.005 16.917
Diğer Haklar
8.005 16.917
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
92.103.588 92.990.065
TOPLAM VARLIKLAR
103.900.260 104.383.003
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
454.799 626.386
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-8 394.486 579.220
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 60.313 47.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 13.848 61.347
Diğer Borçlar
3.333.027 2.502.850
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 22.508 512
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.310.519 2.502.338
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
86.236 98.470
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
16 86.236 98.470
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 193.520 1.062.254
Kısa Vadeli Karşılıklar
164.881 160.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 15.397 1.844
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 149.484 158.519
ARA TOPLAM
4.246.311 4.511.670
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.246.311 4.511.670
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
70.852 52.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 70.852 52.574
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 7.144.009 7.261.119
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.214.861 7.313.693
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.461.172 11.825.363
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
92.439.088 92.557.640
Ödenmiş Sermaye
20 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 24.531.840 24.531.840
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20 -3.820.633 -3.820.633
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -81.718 -103.402
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-81.718 -103.402
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-81.718 -103.402
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 620.273 620.273
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.329.562 18.858.115
Net Dönem Karı veya Zararı
-140.236 7.471.447
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
92.439.088 92.557.640
TOPLAM KAYNAKLAR
103.900.260 104.383.003
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 2.308.525 4.056.575 883.137 1.370.050
Satışların Maliyeti
22 -1.807.664 -3.414.425 -454.731 -983.101
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
500.861 642.150 428.406 386.949
BRÜT KAR (ZARAR)
500.861 642.150 428.406 386.949
Genel Yönetim Giderleri
23 -712.490 -899.427 -336.072 -170.036
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 302.894 1.219.049 -91.195 288.270
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -156.609 -228.450 -31.146 -40.410
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-65.344 733.322 -30.007 464.773
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 1 0 1 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-65.343 733.322 -30.006 464.773
Finansman Gelirleri
25 0 0 0 0
Finansman Giderleri
26 -4.599 -252.073 -895 -33.509
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-69.942 481.249 -30.901 431.264
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-70.294 178.072 -44.973 39.325
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -193.520 -808.402 -87.132 24.319
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 123.226 986.474 42.159 15.006
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-140.236 659.321 -75.874 470.589
DÖNEM KARI (ZARARI)
-140.236 659.321 -75.874 470.589
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-140.236 659.321 -75.874 470.589
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 -0,00310000 0,01500000 -0,00200000 0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21.684 -30.727 522 -6.507
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 27.800 -39.394 669 -8.343
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.116 8.667 -147 1.836
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 -6.116 8.667 -147 1.836
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.684 -30.727 522 -6.507
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-118.552 628.594 -75.352 464.082
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-118.552 628.594 -75.352 464.082
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887445
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