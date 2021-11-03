***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -103.402 620.273 18.858.115 7.475.377 92.561.570 92.561.570Düzeltmelerden Sonraki Tutar45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -103.402 620.273 18.858.115 7.471.447 92.557.640 92.557.640Transferler7.471.447 -7.471.447Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21.684 -140.236 -118.552 -118.552Dönem Karı (Zararı)-140.236 -140.236 -140.236Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21.684 21.684 21.684Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -81.718 620.273 26.329.562 -140.236 92.439.088 92.439.088Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -113.219 620.273 26.329.562 2.533.122 95.080.945 95.080.945Düzeltmelerden Sonraki Tutar45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -113.219 620.273 26.329.562 2.533.122 95.080.945 95.080.945Transferler2.533.122 -2.533.122Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14.281 253.802 239.521 239.521Dönem Karı (Zararı)253.802 253.802 253.802Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-14.281 -14.281 -14.281Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -127.500 620.273 28.862.684 253.802 95.320.466 95.320.466Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-101.758 74.666Dönem Karı (Zararı)253.802 -140.236Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)253.802 -140.236Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler445.899 -9.797Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 905.724 933.305Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler59.276 50.596Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 81.793 59.631Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 0 -9.035Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-22.517 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-436.601 -8.576Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -472.067 11.414Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 22.204 3.352Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6-8 -25.330 -54.537Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6-8 38.592 31.195Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -82.500 -70.294Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -914.828İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.250.821 240.187Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-8 -293.684 -1.135.224İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-33.388 -928.800İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-260.296 -206.424Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-9 48.973 774.070İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)53.150 752.811İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.177 21.259Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 0 2.491Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -1.871 51.530Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-370.278 -202.782İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -372.448 -215.929İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 2.170 13.147Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 85.724 -47.499Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler76.429 -12.234Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)16 76.429 -12.234Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -778.985 830.177İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-125.849 21.996İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-653.136 808.181İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.129 -20.342Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -17.129 -20.342Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-551.120 90.154Ödenen Faiz6-8 -22.204 -3.352Alınan Faiz6-8 472.067 -11.414Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -501 -722YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.799 -66.510Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 0 14.299Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.799 -80.809Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -14.799 -80.809Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-116.557 8.156NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-116.557 8.156DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 184.851 48.276DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 68.294 56.432Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 68.294 184.851Ticari Alacaklar2.108.816 1.789.802İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-8 1.624.252 1.565.534İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 484.564 224.268Diğer Alacaklar10.148.877 10.197.850İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-9 10.140.357 10.193.507İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 8.520 4.343Peşin Ödenmiş Giderler10.317 8.446İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 10.317 8.446Diğer Dönen Varlıklar11 23.331 6.202ARA TOPLAM12.359.635 12.187.151TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.359.635 12.187.151DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 28.579 28.579Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 67.365.000 67.365.000Maddi Duran Varlıklar14 25.855.539 26.741.429Arazi ve Arsalar5.655.301 5.655.301Binalar19.288.587 19.814.200Tesis, Makine ve Cihazlar536.242 714.990Mobilya ve Demirbaşlar243.762 377.243Özel Maliyetler131.647 179.695Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 0 5.035Diğer Haklar0 5.035TOPLAM DURAN VARLIKLAR93.249.118 94.140.043TOPLAM VARLIKLAR105.608.753 106.327.194KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar86.191 417.877İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-8 64.020 397.876İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 22.171 20.001Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 106.693 20.969Diğer Borçlar285.128 1.077.711İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-9 0 125.849İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 285.128 951.862Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler97.727 21.298Diğer Sözleşme Yükümlülükleri16 97.727 21.298Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 97.611 307.952Kısa Vadeli Karşılıklar161.278 177.506Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 33.153 26.864Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 128.125 150.642ARA TOPLAM834.628 2.023.313TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER834.628 2.023.313UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar1.985.904 1.664.354İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-9 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.985.904 1.664.354Uzun Vadeli Karşılıklar211.092 117.737Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 211.092 117.737Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 7.256.663 7.440.845TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.453.659 9.222.936TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.288.287 11.246.249ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar95.320.466 95.080.945Ödenmiş Sermaye20 45.000.000 45.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 24.531.840 24.531.840Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi20 -3.820.633 -3.820.633Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 -127.500 -113.219Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-127.500 -113.219Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-127.500 -113.219Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 620.273 620.273Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28.862.684 26.329.562Net Dönem Karı veya Zararı253.802 2.533.122TOPLAM ÖZKAYNAKLAR95.320.466 95.080.945TOPLAM KAYNAKLAR105.608.753 106.327.194Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 2.420.707 2.308.525 998.363 883.137Satışların Maliyeti22 -1.865.894 -1.807.664 -878.489 -454.731TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)554.813 500.861 119.874 428.406BRÜT KAR (ZARAR)554.813 500.861 119.874 428.406Genel Yönetim Giderleri23 -620.446 -712.490 -128.579 -336.072Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 552.833 302.894 175.925 -91.195Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -302.528 -156.609 93.598 -31.146ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)184.672 -65.344 260.818 -30.007Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 3 1 0 1Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)184.675 -65.343 260.818 -30.006Finansman Gelirleri26 10.001 0 4.563 0Finansman Giderleri26 -23.374 -4.599 -3.309 -895SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)171.302 -69.942 262.072 -30.901Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri82.500 -70.294 154.640 -44.973Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -98.112 -193.520 101.861 -87.132Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 180.612 123.226 52.779 42.159SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)253.802 -140.236 416.712 -75.874DÖNEM KARI (ZARARI)253.802 -140.236 416.712 -75.874Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları253.802 -140.236 416.712 -75.874Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,00560000 -0,00310000 0,00900000 -0,00200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-14.281 21.684 -812 522Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -17.851 27.800 -1.015 669Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.570 -6.116 203 -147Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 3.570 -6.116 203 -147Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-14.281 21.684 -812 522TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)239.521 -118.552 415.900 -75.352Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları239.521 -118.552 415.900 -75.352http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974558BIST