***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor
03.11.2021 18:11
***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -103.402 620.273 18.858.115 7.475.377 92.561.570 92.561.570
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -103.402 620.273 18.858.115 7.471.447 92.557.640 92.557.640
Transferler
7.471.447 -7.471.447
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.684 -140.236 -118.552 -118.552
Dönem Karı (Zararı)
-140.236 -140.236 -140.236
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.684 21.684 21.684
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -81.718 620.273 26.329.562 -140.236 92.439.088 92.439.088
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -113.219 620.273 26.329.562 2.533.122 95.080.945 95.080.945
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -113.219 620.273 26.329.562 2.533.122 95.080.945 95.080.945
Transferler
2.533.122 -2.533.122
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.281 253.802 239.521 239.521
Dönem Karı (Zararı)
253.802 253.802 253.802
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.281 -14.281 -14.281
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -127.500 620.273 28.862.684 253.802 95.320.466 95.320.466
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-101.758 74.666
Dönem Karı (Zararı)
253.802 -140.236
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
253.802 -140.236
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
445.899 -9.797
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 905.724 933.305
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
59.276 50.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 81.793 59.631
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 -9.035
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-22.517 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-436.601 -8.576
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -472.067 11.414
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 22.204 3.352
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6-8 -25.330 -54.537
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6-8 38.592 31.195
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -82.500 -70.294
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -914.828
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.250.821 240.187
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-8 -293.684 -1.135.224
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.388 -928.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-260.296 -206.424
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-9 48.973 774.070
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
53.150 752.811
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.177 21.259
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 0 2.491
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -1.871 51.530
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-370.278 -202.782
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -372.448 -215.929
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.170 13.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 85.724 -47.499
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
76.429 -12.234
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
16 76.429 -12.234
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -778.985 830.177
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-125.849 21.996
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-653.136 808.181
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.129 -20.342
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -17.129 -20.342
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-551.120 90.154
Ödenen Faiz
6-8 -22.204 -3.352
Alınan Faiz
6-8 472.067 -11.414
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -501 -722
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.799 -66.510
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 14.299
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.799 -80.809
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -14.799 -80.809
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-116.557 8.156
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-116.557 8.156
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 184.851 48.276
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 68.294 56.432
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 68.294 184.851
Ticari Alacaklar
2.108.816 1.789.802
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-8 1.624.252 1.565.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 484.564 224.268
Diğer Alacaklar
10.148.877 10.197.850
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 10.140.357 10.193.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 8.520 4.343
Peşin Ödenmiş Giderler
10.317 8.446
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 10.317 8.446
Diğer Dönen Varlıklar
11 23.331 6.202
ARA TOPLAM
12.359.635 12.187.151
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.359.635 12.187.151
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
9 28.579 28.579
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 67.365.000 67.365.000
Maddi Duran Varlıklar
14 25.855.539 26.741.429
Arazi ve Arsalar
5.655.301 5.655.301
Binalar
19.288.587 19.814.200
Tesis, Makine ve Cihazlar
536.242 714.990
Mobilya ve Demirbaşlar
243.762 377.243
Özel Maliyetler
131.647 179.695
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 0 5.035
Diğer Haklar
0 5.035
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
93.249.118 94.140.043
TOPLAM VARLIKLAR
105.608.753 106.327.194
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
86.191 417.877
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-8 64.020 397.876
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 22.171 20.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 106.693 20.969
Diğer Borçlar
285.128 1.077.711
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 0 125.849
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 285.128 951.862
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
97.727 21.298
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
16 97.727 21.298
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 97.611 307.952
Kısa Vadeli Karşılıklar
161.278 177.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 33.153 26.864
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 128.125 150.642
ARA TOPLAM
834.628 2.023.313
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
834.628 2.023.313
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
1.985.904 1.664.354
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.985.904 1.664.354
Uzun Vadeli Karşılıklar
211.092 117.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 211.092 117.737
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 7.256.663 7.440.845
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.453.659 9.222.936
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.288.287 11.246.249
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
95.320.466 95.080.945
Ödenmiş Sermaye
20 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 24.531.840 24.531.840
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20 -3.820.633 -3.820.633
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -127.500 -113.219
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.500 -113.219
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.500 -113.219
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 620.273 620.273
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28.862.684 26.329.562
Net Dönem Karı veya Zararı
253.802 2.533.122
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
95.320.466 95.080.945
TOPLAM KAYNAKLAR
105.608.753 106.327.194
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 2.420.707 2.308.525 998.363 883.137
Satışların Maliyeti
22 -1.865.894 -1.807.664 -878.489 -454.731
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
554.813 500.861 119.874 428.406
BRÜT KAR (ZARAR)
554.813 500.861 119.874 428.406
Genel Yönetim Giderleri
23 -620.446 -712.490 -128.579 -336.072
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 552.833 302.894 175.925 -91.195
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -302.528 -156.609 93.598 -31.146
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
184.672 -65.344 260.818 -30.007
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 3 1 0 1
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
184.675 -65.343 260.818 -30.006
Finansman Gelirleri
26 10.001 0 4.563 0
Finansman Giderleri
26 -23.374 -4.599 -3.309 -895
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
171.302 -69.942 262.072 -30.901
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
82.500 -70.294 154.640 -44.973
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -98.112 -193.520 101.861 -87.132
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 180.612 123.226 52.779 42.159
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
253.802 -140.236 416.712 -75.874
DÖNEM KARI (ZARARI)
253.802 -140.236 416.712 -75.874
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
253.802 -140.236 416.712 -75.874
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,00560000 -0,00310000 0,00900000 -0,00200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.281 21.684 -812 522
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -17.851 27.800 -1.015 669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.570 -6.116 203 -147
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 3.570 -6.116 203 -147
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.281 21.684 -812 522
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
239.521 -118.552 415.900 -75.352
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
239.521 -118.552 415.900 -75.352
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974558
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