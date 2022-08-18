***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-206.872 -132.469Dönem Karı (Zararı)598.227 -162.910Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)598.227 -162.910Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-314.205 413.960Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 593.778 606.199Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-19.783 -6.752Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -16.957 -1.824Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.826 -4.928Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-133.677 34.655Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -126.431 65.670Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -2.346 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 -4.900 -31.015Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-784.064 -292.282Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24-26 -794.470 -318.422Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 0 19.355Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6-8 57.839 35.759Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6-8 -47.433 -28.974Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 29.541 72.140Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-642.948 -682.586Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-278.802 -251.289İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 110.466 48.234İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -389.268 -299.523Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.582 -136.101İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 0 -134.854İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -9.582 -1.247Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.826 4.928Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -24.760 -6.524Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler80.692 -135.264İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 636 -168.199İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 80.056 32.935Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 -159.552 32.073Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler187.341 150.184Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)16 187.341 150.184Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-447.220 -325.078İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 463 -125.849İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -447.683 -199.229İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.109 -15.515Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)11 6.109 -15.515Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-358.926 -431.536Ödenen Faiz26 0 -19.355Alınan Faiz24-26 661.116 318.422Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -509.062 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.082.166 -9.510Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.072.420 -9.510Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -72.420 -9.510Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -2.000.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -9.746 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.289.038 -141.979NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.289.038 -141.979DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 10.053.584 184.851DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 7.764.546 42.872Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -113.219 620.273 26.329.562 2.533.122 95.080.945 95.080.945Transferler2.533.122 -2.533.122Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.469 -162.910 -176.379 -176.379Dönem Karı (Zararı)-162.910 -162.910 -162.910Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-13.469 -13.469 -13.469Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -126.688 620.273 28.862.684 -162.910 94.904.566 94.904.566Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -159.246 620.273 28.862.684 32.103.380 127.138.298 127.138.298Transferler32.103.380 -32.103.380Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-115.286 598.227 482.941 482.941Dönem Karı (Zararı)598.227 598.227 598.227Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-115.286 -115.286 -115.286Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -274.532 620.273 60.966.064 598.227 127.621.239 127.621.239Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 7.764.546 10.053.584Ticari Alacaklar2.844.721 2.427.789İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-8 1.961.217 1.942.554İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 883.504 485.235Diğer Alacaklar17.675 8.367İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 17.675 8.367Peşin Ödenmiş Giderler35.822 11.062İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6-12 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 35.822 11.062Diğer Dönen Varlıklar11 8.322 14.431ARA TOPLAM10.671.086 12.515.233TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.671.086 12.515.233DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 28.853 28.579Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 102.959.746 102.950.000Maddi Duran Varlıklar14 25.044.573 25.565.931Arazi ve Arsalar5.655.301 5.655.301Binalar18.765.365 19.119.897Tesis, Makine ve Cihazlar357.495 476.660Taşıtlar173.963 196.078Özel Maliyetler92.449 117.995Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 2.000.000Diğer Haklar2.000.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR130.033.172 128.544.510TOPLAM VARLIKLAR140.704.258 141.059.743KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar175.593 96.676İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-8 3.761 3.144İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 171.832 93.532Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 133.119 292.671Diğer Borçlar1.111.700 1.065.976İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-9 463 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.111.237 1.065.976Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler211.314 23.973Diğer Sözleşme Yükümlülükleri16 211.314 23.973Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 94.036 380.101Kısa Vadeli Karşılıklar138.973 148.108Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 28.994 30.883Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 109.979 117.225ARA TOPLAM1.864.735 2.007.505TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.864.735 2.007.505UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar595.188 1.088.132İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-9 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 595.188 1.088.132Uzun Vadeli Karşılıklar107.971 88.405Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 107.971 88.405Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 10.515.125 10.737.403TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.218.284 11.913.940TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.083.019 13.921.445ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar127.621.239 127.138.298Ödenmiş Sermaye20 45.000.000 45.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 24.531.840 24.531.840Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi20 -3.820.633 -3.820.633Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-274.532 -159.246Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-274.532 -159.246Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 620.273 620.273Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları60.966.064 28.862.684Net Dönem Karı veya Zararı598.227 32.103.380TOPLAM ÖZKAYNAKLAR127.621.239 127.138.298TOPLAM KAYNAKLAR140.704.258 141.059.743Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 2.588.741 1.422.344 1.284.075 694.496Satışların Maliyeti22 -2.033.950 -987.405 -915.690 -523.770TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)554.791 434.939 368.385 170.726BRÜT KAR (ZARAR)554.791 434.939 368.385 170.726Genel Yönetim Giderleri23 -561.885 -491.867 -326.612 -165.793Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 248.885 376.908 106.248 248.243Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -210.030 -396.126 -23.113 -236.217ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.761 -76.146 124.908 16.959Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 17.172 3Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -17.309FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)31.624 -76.143 124.908 16.959Finansman Gelirleri26 640.707 5.438 289.539 5.438Finansman Giderleri26 -44.563 -20.065 -18.936 -9.392SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)627.768 -90.770 395.511 13.005Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-29.541 -72.140 65.965 -76.707Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -222.997 -199.973 -126.770 -131.138Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 193.456 127.833 192.735 54.431SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)598.227 -162.910 461.476 -63.702DÖNEM KARI (ZARARI)598.227 -162.910 461.476 -63.702Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları598.227 -162.910 461.476 -63.702Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kayıp) 19 0,01330000 -0,00360000 0,01030000 -0,00140000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-115.286 -13.469 -110.802 -41.750Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -144.108 -16.836 -138.503 -52.187Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28.822 3.367 27.701 10.437Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 28.822 3.367 27.701 10.437Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-115.286 -13.469 -110.802 -41.750TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)482.941 -176.379 350.674 -105.452Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları482.941 -176.379 350.674 -105.452http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056814BIST