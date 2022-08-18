***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 18:25
***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-206.872 -132.469
Dönem Karı (Zararı)
598.227 -162.910
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
598.227 -162.910
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-314.205 413.960
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 593.778 606.199
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-19.783 -6.752
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -16.957 -1.824
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.826 -4.928
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-133.677 34.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -126.431 65.670
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -2.346 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 -4.900 -31.015
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-784.064 -292.282
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24-26 -794.470 -318.422
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 0 19.355
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6-8 57.839 35.759
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6-8 -47.433 -28.974
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 29.541 72.140
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-642.948 -682.586
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-278.802 -251.289
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 110.466 48.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -389.268 -299.523
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.582 -136.101
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 -134.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -9.582 -1.247
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.826 4.928
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -24.760 -6.524
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
80.692 -135.264
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 636 -168.199
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 80.056 32.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -159.552 32.073
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
187.341 150.184
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
16 187.341 150.184
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-447.220 -325.078
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 463 -125.849
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -447.683 -199.229
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.109 -15.515
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 6.109 -15.515
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-358.926 -431.536
Ödenen Faiz
26 0 -19.355
Alınan Faiz
24-26 661.116 318.422
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -509.062 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.082.166 -9.510
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.072.420 -9.510
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -72.420 -9.510
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -2.000.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -9.746 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.289.038 -141.979
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.289.038 -141.979
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 10.053.584 184.851
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 7.764.546 42.872
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -113.219 620.273 26.329.562 2.533.122 95.080.945 95.080.945
Transferler
2.533.122 -2.533.122
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.469 -162.910 -176.379 -176.379
Dönem Karı (Zararı)
-162.910 -162.910 -162.910
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.469 -13.469 -13.469
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -126.688 620.273 28.862.684 -162.910 94.904.566 94.904.566
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -159.246 620.273 28.862.684 32.103.380 127.138.298 127.138.298
Transferler
32.103.380 -32.103.380
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-115.286 598.227 482.941 482.941
Dönem Karı (Zararı)
598.227 598.227 598.227
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-115.286 -115.286 -115.286
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -274.532 620.273 60.966.064 598.227 127.621.239 127.621.239
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 7.764.546 10.053.584
Ticari Alacaklar
2.844.721 2.427.789
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-8 1.961.217 1.942.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 883.504 485.235
Diğer Alacaklar
17.675 8.367
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 17.675 8.367
Peşin Ödenmiş Giderler
35.822 11.062
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6-12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 35.822 11.062
Diğer Dönen Varlıklar
11 8.322 14.431
ARA TOPLAM
10.671.086 12.515.233
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.671.086 12.515.233
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
9 28.853 28.579
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 102.959.746 102.950.000
Maddi Duran Varlıklar
14 25.044.573 25.565.931
Arazi ve Arsalar
5.655.301 5.655.301
Binalar
18.765.365 19.119.897
Tesis, Makine ve Cihazlar
357.495 476.660
Taşıtlar
173.963 196.078
Özel Maliyetler
92.449 117.995
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 2.000.000
Diğer Haklar
2.000.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
130.033.172 128.544.510
TOPLAM VARLIKLAR
140.704.258 141.059.743
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
175.593 96.676
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-8 3.761 3.144
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 171.832 93.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 133.119 292.671
Diğer Borçlar
1.111.700 1.065.976
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 463 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.111.237 1.065.976
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
211.314 23.973
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
16 211.314 23.973
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 94.036 380.101
Kısa Vadeli Karşılıklar
138.973 148.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 28.994 30.883
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 109.979 117.225
ARA TOPLAM
1.864.735 2.007.505
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.864.735 2.007.505
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
595.188 1.088.132
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 595.188 1.088.132
Uzun Vadeli Karşılıklar
107.971 88.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 107.971 88.405
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 10.515.125 10.737.403
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.218.284 11.913.940
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.083.019 13.921.445
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
127.621.239 127.138.298
Ödenmiş Sermaye
20 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 24.531.840 24.531.840
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20 -3.820.633 -3.820.633
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-274.532 -159.246
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-274.532 -159.246
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 620.273 620.273
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
60.966.064 28.862.684
Net Dönem Karı veya Zararı
598.227 32.103.380
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
127.621.239 127.138.298
TOPLAM KAYNAKLAR
140.704.258 141.059.743
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 2.588.741 1.422.344 1.284.075 694.496
Satışların Maliyeti
22 -2.033.950 -987.405 -915.690 -523.770
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
554.791 434.939 368.385 170.726
BRÜT KAR (ZARAR)
554.791 434.939 368.385 170.726
Genel Yönetim Giderleri
23 -561.885 -491.867 -326.612 -165.793
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 248.885 376.908 106.248 248.243
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -210.030 -396.126 -23.113 -236.217
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.761 -76.146 124.908 16.959
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 17.172 3
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -17.309
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.624 -76.143 124.908 16.959
Finansman Gelirleri
26 640.707 5.438 289.539 5.438
Finansman Giderleri
26 -44.563 -20.065 -18.936 -9.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
627.768 -90.770 395.511 13.005
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-29.541 -72.140 65.965 -76.707
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -222.997 -199.973 -126.770 -131.138
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 193.456 127.833 192.735 54.431
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
598.227 -162.910 461.476 -63.702
DÖNEM KARI (ZARARI)
598.227 -162.910 461.476 -63.702
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
598.227 -162.910 461.476 -63.702
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kayıp) 19 0,01330000 -0,00360000 0,01030000 -0,00140000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-115.286 -13.469 -110.802 -41.750
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -144.108 -16.836 -138.503 -52.187
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28.822 3.367 27.701 10.437
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 28.822 3.367 27.701 10.437
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-115.286 -13.469 -110.802 -41.750
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
482.941 -176.379 350.674 -105.452
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
482.941 -176.379 350.674 -105.452
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056814
BIST