***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor
04.11.2022 18:24
***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -113.219 620.273 26.329.562 2.533.122 95.080.945 0 95.080.945
Transferler
0 2.533.122 -2.533.122 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.281 253.802 239.521 0 239.521
Dönem Karı (Zararı)
253.802 253.802 253.802
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.281 -14.281 -14.281
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 25.431.840 -3.820.633 -127.500 620.273 28.862.684 253.802 95.320.466 95.320.466
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -159.246 620.273 28.862.684 32.103.380 127.138.298 127.138.298
Transferler
32.103.380 -32.103.380
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-167.159 1.374.648 1.207.489 1.207.489
Dönem Karı (Zararı)
1.374.648 1.374.648 1.374.648
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-167.159 -167.159 -167.159
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -326.405 620.273 60.966.064 1.374.648 128.345.787 128.345.787
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.876.008 -101.758
Dönem Karı (Zararı)
1.374.648 253.802
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.374.648 253.802
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-48.054 445.899
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 969.027 905.724
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
50.934 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 16.957 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
33.977 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-129.947 59.276
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -128.079 81.793
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.346 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 -4.214 -22.517
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.134.940 -436.601
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24-26 -1.129.470 -472.067
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 60 22.204
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6-8 41.194 -25.330
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6-8 -46.724 38.592
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 264.669 -82.500
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-67.797
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-67.797
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
92.979 -1.250.821
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
791.775 -293.684
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.049.159 -33.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -257.384 -260.296
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.310 48.973
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 53.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -9.310 -4.177
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-33.977 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -25.448 -1.871
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
87.768 -370.278
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 4.592 -372.448
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 83.176 2.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -140.004 85.724
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
231.642 76.429
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
16 231.642 76.429
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-822.122 -778.985
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 -125.849
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -822.122 -653.136
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.655 -17.129
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 12.655 -17.129
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.419.573 -551.120
Ödenen Faiz
26 -60 -22.204
Alınan Faiz
24-26 1.092.233 472.067
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -635.738 -501
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.028.787 -14.799
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
67.797 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
67.797 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.086.838 -14.799
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -86.838 -14.799
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -2.000.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -9.746 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-152.779 -116.557
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-152.779 -116.557
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 10.053.584 184.851
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 9.900.805 68.294
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 9.900.805 10.053.584
Ticari Alacaklar
1.660.758 2.427.789
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-8 951.078 1.942.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 709.680 485.235
Diğer Alacaklar
17.403 8.367
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 17.403 8.367
Peşin Ödenmiş Giderler
6-12 36.510 11.062
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 36.510 11.062
Diğer Dönen Varlıklar
11 1.776 14.431
ARA TOPLAM
11.617.252 12.515.233
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.617.252 12.515.233
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
9 28.853 28.579
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 102.959.746 102.950.000
Maddi Duran Varlıklar
14 24.683.742 25.565.931
Arazi ve Arsalar
5.655.301 5.655.301
Binalar
18.603.030 19.119.897
Tesis, Makine ve Cihazlar
297.912 476.660
Mobilya ve Demirbaşlar
127.499 196.078
Özel Maliyetler
0 117.995
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 2.000.000 0
Diğer Haklar
2.000.000 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
129.672.341 128.544.510
TOPLAM VARLIKLAR
141.289.593 141.059.743
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
183.378 96.676
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-8 7.688 3.144
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 175.690 93.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 152.667 292.671
Diğer Borçlar
1.065.428 1.065.976
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.065.428 1.065.976
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
255.615 23.973
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
16 255.615 23.973
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 243.394 380.101
Kısa Vadeli Karşılıklar
173.834 148.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 58.477 30.883
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 115.357 117.225
ARA TOPLAM
2.074.316 2.007.505
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.074.316 2.007.505
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
266.558 1.088.132
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 266.558 1.088.132
Uzun Vadeli Karşılıklar
141.681 88.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 141.681 88.405
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 10.461.251 10.737.403
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.869.490 11.913.940
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.943.806 13.921.445
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
128.345.787 127.138.298
Ödenmiş Sermaye
20 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 24.531.840 24.531.840
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20 -3.820.633 -3.820.633
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-326.405 -159.246
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-326.405 -159.246
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-326.405 -159.246
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 620.273 620.273
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
60.966.064 28.862.684
Net Dönem Karı veya Zararı
1.374.648 32.103.380
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
128.345.787 127.138.298
TOPLAM KAYNAKLAR
141.289.593 141.059.743
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 4.043.598 2.420.707 1.454.857 998.363
Satışların Maliyeti
22 -3.527.791 -1.865.894 -1.493.841 -878.489
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
515.807 554.813 -38.984 119.874
BRÜT KAR (ZARAR)
515.807 554.813 -38.984 119.874
Genel Yönetim Giderleri
23 -886.041 -620.446 -324.156 -128.579
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 302.431 552.833 53.546 175.925
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -267.766 -302.528 -57.736 93.598
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-335.569 184.672 -367.330 260.818
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 1.121.019 3 1.103.847
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -17.309 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
768.141 184.675 736.517 260.818
Finansman Gelirleri
26 938.470 10.001 297.763 4.563
Finansman Giderleri
26 -67.294 -23.374 -22.731 -3.309
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.639.317 171.302 1.011.549 262.072
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-264.669 82.500 -235.128 154.640
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -499.031 -98.112 -276.034 101.861
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 234.362 180.612 40.906 52.779
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.374.648 253.802 776.421 416.712
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.374.648 253.802 776.421 416.712
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.374.648 253.802 776.421 416.712
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kayıp) 19 0,03050000 0,00560000 0,01730000 0,00930000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-167.159 -14.281 -51.873 -812
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -208.949 -17.851 -64.841 -1.015
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
41.790 3.570 12.968 203
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 41.790 3.570 12.968 203
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-167.159 -14.281 -51.873 -812
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.207.489 239.521 724.548 415.900
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.207.489 239.521 724.548 415.900
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076939
BIST