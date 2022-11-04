***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -113.219 620.273 26.329.562 2.533.122 95.080.945 0 95.080.945Transferler0 2.533.122 -2.533.122 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14.281 253.802 239.521 0 239.521Dönem Karı (Zararı)253.802 253.802 253.802Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-14.281 -14.281 -14.281Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 25.431.840 -3.820.633 -127.500 620.273 28.862.684 253.802 95.320.466 95.320.466Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -159.246 620.273 28.862.684 32.103.380 127.138.298 127.138.298Transferler32.103.380 -32.103.380Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-167.159 1.374.648 1.207.489 1.207.489Dönem Karı (Zararı)1.374.648 1.374.648 1.374.648Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-167.159 -167.159 -167.159Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -326.405 620.273 60.966.064 1.374.648 128.345.787 128.345.787Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.876.008 -101.758Dönem Karı (Zararı)1.374.648 253.802Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.374.648 253.802Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-48.054 445.899Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 969.027 905.724Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler50.934 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 16.957 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler33.977 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-129.947 59.276Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -128.079 81.793Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 2.346 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 -4.214 -22.517Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.134.940 -436.601Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24-26 -1.129.470 -472.067Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 60 22.204Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6-8 41.194 -25.330Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6-8 -46.724 38.592Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 264.669 -82.500Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-67.797Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-67.797İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler92.979 -1.250.821Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler791.775 -293.684İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 1.049.159 -33.388İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -257.384 -260.296Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.310 48.973İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 0 53.150İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -9.310 -4.177Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-33.977 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -25.448 -1.871Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler87.768 -370.278İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 4.592 -372.448İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 83.176 2.170Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 -140.004 85.724Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler231.642 76.429Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)16 231.642 76.429Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-822.122 -778.985İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 -125.849İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -822.122 -653.136İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.655 -17.129Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)11 12.655 -17.129Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.419.573 -551.120Ödenen Faiz26 -60 -22.204Alınan Faiz24-26 1.092.233 472.067Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -635.738 -501YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.028.787 -14.799Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri67.797 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri67.797 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.086.838 -14.799Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -86.838 -14.799Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -2.000.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -9.746 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-152.779 -116.557NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-152.779 -116.557DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 10.053.584 184.851DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 9.900.805 68.294Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 9.900.805 10.053.584Ticari Alacaklar1.660.758 2.427.789İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-8 951.078 1.942.554İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 709.680 485.235Diğer Alacaklar17.403 8.367İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 17.403 8.367Peşin Ödenmiş Giderler6-12 36.510 11.062İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 36.510 11.062Diğer Dönen Varlıklar11 1.776 14.431ARA TOPLAM11.617.252 12.515.233TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.617.252 12.515.233DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 28.853 28.579Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 102.959.746 102.950.000Maddi Duran Varlıklar14 24.683.742 25.565.931Arazi ve Arsalar5.655.301 5.655.301Binalar18.603.030 19.119.897Tesis, Makine ve Cihazlar297.912 476.660Mobilya ve Demirbaşlar127.499 196.078Özel Maliyetler0 117.995Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 2.000.000 0Diğer Haklar2.000.000 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR129.672.341 128.544.510TOPLAM VARLIKLAR141.289.593 141.059.743KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar183.378 96.676İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-8 7.688 3.144İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 175.690 93.532Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 152.667 292.671Diğer Borçlar1.065.428 1.065.976İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-9 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.065.428 1.065.976Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler255.615 23.973Diğer Sözleşme Yükümlülükleri16 255.615 23.973Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 243.394 380.101Kısa Vadeli Karşılıklar173.834 148.108Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 58.477 30.883Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 115.357 117.225ARA TOPLAM2.074.316 2.007.505TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.074.316 2.007.505UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar266.558 1.088.132İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-9 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 266.558 1.088.132Uzun Vadeli Karşılıklar141.681 88.405Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 141.681 88.405Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 10.461.251 10.737.403TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.869.490 11.913.940TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.943.806 13.921.445ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar128.345.787 127.138.298Ödenmiş Sermaye20 45.000.000 45.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 24.531.840 24.531.840Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi20 -3.820.633 -3.820.633Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-326.405 -159.246Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-326.405 -159.246Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-326.405 -159.246Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 620.273 620.273Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları60.966.064 28.862.684Net Dönem Karı veya Zararı1.374.648 32.103.380TOPLAM ÖZKAYNAKLAR128.345.787 127.138.298TOPLAM KAYNAKLAR141.289.593 141.059.743Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 4.043.598 2.420.707 1.454.857 998.363Satışların Maliyeti22 -3.527.791 -1.865.894 -1.493.841 -878.489TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)515.807 554.813 -38.984 119.874BRÜT KAR (ZARAR)515.807 554.813 -38.984 119.874Genel Yönetim Giderleri23 -886.041 -620.446 -324.156 -128.579Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 302.431 552.833 53.546 175.925Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -267.766 -302.528 -57.736 93.598ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-335.569 184.672 -367.330 260.818Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 1.121.019 3 1.103.847Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -17.309 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)768.141 184.675 736.517 260.818Finansman Gelirleri26 938.470 10.001 297.763 4.563Finansman Giderleri26 -67.294 -23.374 -22.731 -3.309SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.639.317 171.302 1.011.549 262.072Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-264.669 82.500 -235.128 154.640Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -499.031 -98.112 -276.034 101.861Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 234.362 180.612 40.906 52.779SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.374.648 253.802 776.421 416.712DÖNEM KARI (ZARARI)1.374.648 253.802 776.421 416.712Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.374.648 253.802 776.421 416.712Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kayıp) 19 0,03050000 0,00560000 0,01730000 0,00930000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-167.159 -14.281 -51.873 -812Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -208.949 -17.851 -64.841 -1.015Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler41.790 3.570 12.968 203Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 41.790 3.570 12.968 203Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-167.159 -14.281 -51.873 -812TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.207.489 239.521 724.548 415.900Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.207.489 239.521 724.548 415.900http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076939BIST