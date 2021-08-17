***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
17.08.2021 15:05
***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Erdem YÜCEL Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Lokman KONDAKÇI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Ceren DEŞEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Lokman KONDAKÇI Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Erdem YÜCEL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Lokman KONDAKÇI Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Erdem YÜCEL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958609
BIST
14:551.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,34
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
14:558,4127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0412
|Açılış
|: 8,4130
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|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
14:559,9176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0510
|Açılış
|: 9,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
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10,0025
En Düşük
9,8670
14:55484,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,13
|Açılış
|: 484,75
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,12
BIST En Aktif Hisseler14:55
|SELGD
|6,50
|24.159.600
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|7.731.473
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.448.145
|% 9,97
|
|UFUK
|20,48
|996.563
|% 9,93
|
|ADESE
|1,39
|19.354.138
|% 9,45
|
|IDEAS
|41,32
|1.967.410
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|67.790.683
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|48.504.598
|% -9,92
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|IDGYO
|2,80
|11.293.109
|% -8,20
|
|GARAN
|9,33
|864.794.321
|% -0,74
|
|PETKM
|6,08
|636.173.229
|% 1,00
|
|KRDMD
|8,35
|571.880.650
|% 1,33
|
|GENIL
|16,31
|517.590.792
|% 2,77
|
|ARCLK
|33,76
|495.844.569
|% 2,12
|
|PETKM
|6,08
|636.173.229
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,52
|249.493.513
|% -0,79
|
|GARAN
|9,33
|864.794.321
|% -0,74
|
|MRGYO
|1,10
|93.995.043
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,35
|571.880.650
|% 1,33
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4109
|8,4127
|% -0,49
|
|Euro
|9,9130
|9,9176
|% -0,51
|
|Sterlin
|11,5637
|11,6217
|% -0,89
|
|Frank
|9,1981
|9,2535
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2361
|2,2473
|% -0,51
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|5,14
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|3.217
|3.266
|-9,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|-5,60
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-2,71
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,35
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,06
|69,06
|-0,45
|
Seans Raporu
14:55
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