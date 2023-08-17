***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
17.08.2023 16:05
***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17.08.2023 tarih ve BIAŞ-06-19201 sayılı yazınız ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen Olağan Dışı Fiyat ve Miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliğine göre açıklama talep edilmektedir. Bu kapsamda
Kamuya açıklanmamış özel bir durum olmadığını ilgi yazısına cevaben bildiririz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186393
BIST
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18:057.764
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 102,21
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.799
18:0527,1018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0588
|Açılış
|: 27,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1300
|
27,2362
En Düşük
27,0086
18:0529,5100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0731
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8546
En Düşük
29,3885
18:051.651,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,83
|Açılış
|: 1.651,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
|
1.658,55
En Düşük
1.642,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|6,85
|375.336.644
|% 10,04
|
|CVKMD
|393,80
|773.680.235
|% 10,00
|
|LKMNH
|42,24
|159.841.024
|% 10,00
|
|FZLGY
|19,69
|689.443.678
|% 10,00
|
|UNLU
|15,62
|85.596.660
|% 10,00
|
|EUYO
|15,79
|8.356.388
|% -9,98
|
|EUKYO
|15,61
|13.197.081
|% -8,12
|
|BURCE
|135,70
|223.346.270
|% -6,67
|
|OZSUB
|26,98
|100.200.670
|% -6,25
|
|MTRYO
|7,50
|7.628.137
|% -6,25
|
|THYAO
|262,10
|9.793.206.372
|% 2,99
|
|EREGL
|42,76
|8.525.390.792
|% 2,64
|
|ASTOR
|134,50
|6.487.502.731
|% 2,44
|
|TUPRS
|123,00
|6.128.587.697
|% 3,19
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|ZOREN
|5,02
|2.410.788.277
|% 1,83
|
|SKBNK
|4,32
|1.511.409.436
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,93
|2.744.705.107
|% 0,68
|
|YKBNK
|16,71
|4.707.277.385
|% 2,77
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0931
|27,1018
|% 0,22
|
|Euro
|29,4938
|29,5100
|% 0,25
|
|Sterlin
|34,4659
|34,6388
|% 0,31
|
|Frank
|30,7306
|30,9157
|% 0,28
|
|Riyal
|7,2037
|7,2399
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|3,01
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|4,29
|
|Cumhuriyet
|11.312
|11.483
|-26,00
|
|Tam
|11.066
|11.148
|24,00
|
|Yarım
|5.550
|5.600
|13,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.800
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|19,80
|19,81
|0,28
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|1,24
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GLRYH
Yüzde 6.37 oranında artışla 13.35 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 721, 528 adet işlem
-
17:56AVHOL
Yüzde 5.07 oranında artışla 120.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 765, 541 adet işlem
-
17:55PKART
Yüzde 9.83 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 806, 455 adet işlem
-
17:54LKMNH
Yüzde 4.32 oranında artışla 40.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 422, 093 adet işlem
-
17:53TRILC
Yüzde 6.41 oranında artışla 12.12 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 978, 816 adet işlem