***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAYTEN ÖZTÜRK ÜNAL Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 20.01.2011 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş, Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkanı - Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda Sanayi Tic A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye DeğilYAĞMUR ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 06.08.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Vanet Gıda San.İç ve Dış Tic. A.Ş, Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı-Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda Sanayi Tic. A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş, Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş., Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi Hayır Bağımsız Üye DeğilZİYA KOÇALAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26.09.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Şde Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye DeğilAHMET FATİH TAMAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.05.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği ISO Meclis üyeliği- ISO Otomotiv ve yan sanayi Komitesi Başkan Yardımcılığı-IPRU-International Passenger and Road Transportation Union Yönetim Kurulu Başkanlığı-Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi- Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797017 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan,Denetimden Sorumlu Komite Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyeMEHMET ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.05.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi - Metro Ticari Mali Yatırımlar Holding A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi- Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797017 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan, Denetimden Sorumlu Komite Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917393BIST