***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 02.06.2023 tarihli toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Adem TATLI Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak seçilmelerine, Mehmet ERDOĞAN ‘ın Denetimden sorumlu komite başkanı olarak atanmasına,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem TATLI,Mehmet ERDOĞANve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi Sibel ARSLAN ‘ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmelerine, Adem TATLI Kurumsal Yönetim komite Başkanı olarak atanmasına,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem TATLI veMehmet ERDOĞANin Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak seçilmelerine veMehmet ERDOĞANRiskin Erken Saptanması komite Başkanı olarak atanmasına,karar verilmiştir.,Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155729BIST