***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 10:00
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVTUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866319
BIST
10:211.031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,37
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.033
En Düşük
1.018
10:217,3177
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0891
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3188
En Düşük
7,2144
10:218,6673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0549
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6721
En Düşük
8,5597
10:21484,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,69
|Açılış
|: 484,12
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
484,62
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|FADE
|2,90
|81.763
|% 9,85
|
|RTALB
|51,15
|42.874.410
|% 8,41
|
|ERSU
|4,74
|15.900.581
|% 7,24
|
|HDFGS
|3,69
|4.016.858
|% -10,00
|
|BFREN
|695,70
|400.723
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|322.794
|% -10,00
|
|YONGA
|21,06
|51.450
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|1.128
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,81
|263.539.492
|% -4,23
|
|SISE
|5,95
|140.878.381
|% 3,48
|
|ASELS
|14,98
|134.175.178
|% -1,90
|
|GARAN
|6,50
|89.171.305
|% 0,46
|
|AKBNK
|4,71
|77.934.542
|% 0,21
|
|EKGYO
|1,81
|287.289.141
|% -4,23
|
|TSKB
|1,03
|34.748.698
|% -0,96
|
|IHLAS
|0,73
|20.099.372
|% -3,95
|
|SISE
|5,93
|156.794.102
|% 3,13
|
|KRDMD
|2,55
|60.416.475
|% -1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5615
|9,6095
|% 0,99
|
|Frank
|7,9933
|8,0415
|% 1,05
|
|Riyal
|1,9434
|1,9532
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.059
|2.059
|-4,20
|
|Altın Gr.
|484
|484
|4,81
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.407
|238,00
|
|Tam
|3.299
|3.485
|24,50
|
|Yarım
|1.601
|1.689
|11,90
|
|Çeyrek
|803
|850
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|28,25
|28,28
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|45,01
|45,01
|-0,08
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:35KRSTL
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 655, 095 adet işlem
-
10:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TRKCM, SISE, DOHOL
-
10:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 69 kaybederek (% -0.07 ) 950
-
10:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IEYHO, TKURU, EKIZ, IHYAY
-
10:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YONGA, KSTUR, BRKO, ETILR, EGCYO, ORMA, AYES, CASA