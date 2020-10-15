***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2020 15:10
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881937
BIST
17:541.182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -7,49
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
17:547,9431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0325
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9518
En Düşük
7,9004
17:549,2980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0062
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
17:54485,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,63
|Açılış
|: 485,28
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
486,18
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler17:54
|RAYSG
|18,26
|7.916.095
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|153.956.009
|% 10,00
|
|AVOD
|9,90
|103.858.856
|% 10,00
|
|CEOEM
|8,14
|93.610.579
|% 10,00
|
|EUYO
|3,41
|1.710.548
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.250.925
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|ECILC
|7,14
|2.081.795.350
|% 3,48
|
|PETKM
|4,73
|1.909.905.820
|% -2,47
|
|ZOREN
|3,00
|1.424.765.646
|% -1,96
|
|EKGYO
|1,96
|1.323.489.903
|% 3,16
|
|KRDMD
|3,67
|917.376.973
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,96
|1.323.489.903
|% 3,16
|
|ZOREN
|3,00
|1.424.765.646
|% -1,96
|
|PETKM
|4,73
|1.909.905.820
|% -2,47
|
|ECILC
|7,14
|2.081.795.350
|% 3,48
|
|KRDMD
|3,67
|917.376.973
|% -1,08
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9376
|7,9431
|% 0,41
|
|Euro
|9,2900
|9,2980
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,2189
|10,2702
|% -0,42
|
|Frank
|8,6584
|8,7106
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1115
|2,1221
|% 0,43
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-4,81
|
|Altın Gr.
|483
|484
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,25
|42,25
|-1,07
|
Seans Raporu
17:54
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