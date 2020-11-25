***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.11.2020 10:00
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVTUR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889881
BIST
12:491.338
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 17,23
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.340
En Düşük
1.328
12:497,9582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0472
|Açılış
|: 7,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
12:499,4730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0514
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
12:49463,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,84
|Açılış
|: 463,37
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
466,08
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler12:47
|RODRG
|14,08
|2.439.101
|% 10,00
|
|CLEBI
|99,05
|56.798.907
|% 9,99
|
|POLTK
|425,90
|444.214
|% 9,99
|
|ERBOS
|36,58
|52.006.772
|% 9,98
|
|QNBFB
|76,65
|14.759.333
|% 9,97
|
|KENT
|427,80
|417.533
|% -9,99
|
|SANFM
|15,17
|88.411
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|614.317
|% -9,96
|
|DERAS
|10,49
|21.732.311
|% -7,50
|
|CRFSA
|111,80
|9.470.877
|% -7,07
|
|KRDMD
|5,12
|2.185.223.924
|% 4,07
|
|THYAO
|12,24
|2.028.982.023
|% 3,47
|
|GARAN
|9,18
|1.562.906.724
|% 1,44
|
|SISE
|7,10
|742.554.417
|% 1,00
|
|TUPRS
|92,90
|729.334.569
|% 3,11
|
|KRDMD
|5,12
|2.185.223.924
|% 4,07
|
|TSKB
|2,74
|677.969.441
|% 4,98
|
|EKGYO
|2,11
|422.715.556
|% -0,47
|
|GARAN
|9,18
|1.562.906.724
|% 1,44
|
|THYAO
|12,24
|2.028.982.023
|% 3,47
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9554
|7,9608
|% -0,56
|
|Euro
|9,4683
|9,4749
|% -0,52
|
|Sterlin
|10,5812
|10,6343
|% -0,77
|
|Frank
|8,6768
|8,7291
|% -0,84
|
|Riyal
|2,1148
|2,1255
|% -0,62
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|5,62
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.133
|8,00
|
|Tam
|3.074
|3.153
|14,10
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|6,82
|
|Çeyrek
|745
|763
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,02
|
|B. Petrol
|48,32
|48,32
|0,54
|