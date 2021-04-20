***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 10:18
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVTUR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929396
BIST
10:121.383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 5,99
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.384
En Düşük
1.376
10:128,1082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0199
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1192
En Düşük
8,0681
10:129,7895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0505
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7976
En Düşük
9,7152
10:12461,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,63
|Açılış
|: 461,17
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler10:12
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|FRIGO
|43,40
|4.762.072
|% 9,93
|
|INVEO
|111,90
|7.054.736
|% 9,92
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|GEDIK
|20,40
|7.530.359
|% 6,86
|
|PEKGY
|1,46
|32.931.202
|% -9,88
|
|SAYAS
|21,60
|1.191.198
|% -8,40
|
|YAPRK
|101,60
|297.551
|% -7,61
|
|ANELE
|5,11
|8.677.897
|% -6,92
|
|RODRG
|17,25
|31.085
|% -6,76
|
|GARAN
|7,12
|111.596.219
|% 1,71
|
|PETKM
|6,58
|94.743.330
|% -0,45
|
|EREGL
|18,05
|67.802.965
|% -0,61
|
|SISE
|7,28
|59.776.555
|% 0,14
|
|THYAO
|11,48
|46.171.966
|% -1,03
|
|PEKGY
|1,46
|32.931.202
|% -9,88
|
|TSKB
|1,30
|26.618.882
|% 0,78
|
|GARAN
|7,12
|111.596.219
|% 1,71
|
|PETKM
|6,58
|94.743.330
|% -0,45
|
|IHLAS
|0,63
|7.931.525
|% 1,61
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1045
|8,1082
|% 0,25
|
|Euro
|9,7827
|9,7895
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,3236
|11,3804
|% 0,43
|
|Frank
|2,1562
|2,1670
|% 0,31
|
|Riyal
|461,3530
|461,4440
|% 0,20
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,50
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,84
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,05
|
|B. Petrol
|67,71
|67,71
|0,66
|