***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2021 10:36
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930442
BIST
12:061.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,84
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.338
En Düşük
1.309
12:068,3033
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1242
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
12:069,9885
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1219
|Açılış
|: 9,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
12:06477,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,79
|Açılış
|: 477,62
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler12:06
|FORMT
|1,17
|3.695.466
|% 17,00
|
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|GARFA
|10,90
|1.260.817
|% 9,99
|
|SEKUR
|22,76
|3.317.429
|% 9,95
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|987.286
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|801.834
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|48.603.987
|% -9,80
|
|GARAN
|7,03
|840.691.426
|% 1,01
|
|EREGL
|17,96
|370.247.032
|% 0,67
|
|KOZAL
|107,40
|243.765.689
|% 2,19
|
|SISE
|7,15
|224.848.112
|% 0,28
|
|PETKM
|6,34
|212.676.282
|% -0,63
|
|GARAN
|7,03
|840.691.426
|% 1,01
|
|EKGYO
|1,79
|162.500.466
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,09
|156.202.866
|% 0,97
|
|TSKB
|1,22
|66.404.326
|% 0,83
|
|AKBNK
|4,88
|200.053.183
|% 0,00
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2969
|8,3000
|% 1,48
|
|Euro
|9,9814
|9,9860
|% 1,21
|
|Sterlin
|11,4942
|11,5518
|% 1,17
|
|Frank
|9,0160
|9,0703
|% 1,45
|
|Riyal
|2,2047
|2,2158
|% 1,36
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-3,77
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,52
|
|Cumhuriyet
|3.150
|3.198
|43,00
|
|Tam
|3.139
|3.220
|47,80
|
|Yarım
|1.517
|1.557
|23,12
|
|Çeyrek
|761
|779
|11,56
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,41
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,03
|7,04
|0,05
|
|B. Petrol
|64,83
|64,83
|-0,49
|