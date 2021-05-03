***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.05.2021 10:03
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934012
BIST
18:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
0
En Düşük
0
18:058,3047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0297
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2677
18:0510,0335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0629
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
18:05475,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,68
|Açılış
|: 475,43
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CANTE
|4,29
|8.095.088
|% 0,00
|
|CANTE
|4,29
|8.095.088
|% 0,00
|
|CANTE
|4,29
|8.095.088
|% 0,00
|
|CANTE
|4,29
|8.095.088
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2983
|8,3047
|% 0,36
|
|Euro
|9,9974
|10,0335
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,4611
|11,5185
|% 0,53
|
|Frank
|9,0711
|9,1257
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2114
|2,2225
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|9,51
|
|Altın Gr.
|476
|476
|5,10
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,07
|
|B. Petrol
|66,33
|66,33
|-0,43
|