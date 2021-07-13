***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2021 16:13
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950759
BIST
16:311.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -12,20
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.342
16:318,6175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0177
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5866
16:3110,2071
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0456
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1596
16:31501,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,16
|Açılış
|: 501,62
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler16:31
|EDATA
|7,39
|92.824.756
|% 9,97
|
|YAPRK
|33,90
|25.714.789
|% 9,92
|
|BANVT
|64,75
|2.286.154
|% 9,84
|
|EDIP
|3,44
|45.717.444
|% 8,86
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|FADE
|14,16
|15.827.505
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|EUKYO
|6,69
|4.801.637
|% -9,96
|
|AVHOL
|4,80
|8.135.872
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|156.002.891
|% -9,73
|
|GARAN
|8,49
|859.496.157
|% -1,74
|
|SASA
|27,70
|770.603.019
|% 4,69
|
|THYAO
|13,12
|440.250.600
|% -0,91
|
|KRDMD
|7,10
|385.052.901
|% -1,11
|
|EREGL
|17,81
|329.268.339
|% -2,09
|
|PEKGY
|1,02
|156.002.891
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,26
|285.111.570
|% -0,44
|
|GARAN
|8,49
|859.496.157
|% -1,74
|
|TSKB
|1,21
|70.503.883
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,80
|96.414.638
|% -0,55
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6150
|8,6175
|% -0,20
|
|Euro
|10,1572
|10,2071
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,8579
|11,9174
|% -0,81
|
|Frank
|9,3324
|9,3886
|% -0,70
|
|Riyal
|2,2886
|2,3001
|% -0,29
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|6,26
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,16
|
|Cumhuriyet
|3.319
|3.370
|21,00
|
|Tam
|3.301
|3.384
|17,51
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|8,47
|
|Çeyrek
|800
|819
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,10
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,21
|-0,07
|
|B. Petrol
|75,59
|75,59
|0,43
|