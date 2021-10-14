***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2021 10:00
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970615
BIST
10:381.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,61
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.418
En Düşük
1.412
10:389,1405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0629
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1885
En Düşük
9,0704
10:3810,6525
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1089
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,6759
En Düşük
10,5302
10:38526,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,32
|Açılış
|: 526,88
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
530,07
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler10:38
|LUKSK
|54,45
|2.695.928
|% 10,00
|
|MAALT
|184,90
|13.368.548
|% 8,26
|
|MERIT
|25,90
|11.181.277
|% 7,47
|
|TDGYO
|7,61
|9.860.354
|% 7,33
|
|AGYO
|2,79
|17.720.511
|% 4,89
|
|DOBUR
|31,50
|1.206.481
|% -7,79
|
|YBTAS
|10.049,50
|30.149
|% -5,19
|
|GRNYO
|2,34
|637.924
|% -4,49
|
|PRKAB
|18,44
|24.942.991
|% -4,46
|
|ERBOS
|90,80
|18.528.153
|% -2,94
|
|FROTO
|174,40
|315.790.998
|% -1,80
|
|TUPRS
|124,70
|246.149.552
|% 1,55
|
|GARAN
|9,38
|210.216.754
|% 0,00
|
|EREGL
|17,61
|161.580.933
|% 1,32
|
|KRDMD
|6,83
|151.646.130
|% 1,34
|
|YKBNK
|2,39
|88.062.844
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|59.308.120
|% 0,55
|
|GARAN
|9,38
|210.216.754
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,83
|151.646.130
|% 1,34
|
|SKBNK
|0,99
|19.784.988
|% 0,00
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1379
|9,1405
|% 0,69
|
|Euro
|10,6002
|10,6525
|% 1,03
|
|Sterlin
|12,4866
|12,5493
|% 0,95
|
|Frank
|9,8877
|9,9472
|% 1,00
|
|Riyal
|2,4310
|2,4432
|% 0,70
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,11
|
|Altın Gr.
|527
|527
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,15
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,05
|
|B. Petrol
|83,88
|83,88
|0,70
|