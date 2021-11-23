***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 15:29
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979217
BIST
16:221.783
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 27,19
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
16:2212,7157
En Yüksek
|Değişim
|: 11,48%
|| 1,3095
|Açılış
|: 12,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
16:2214,3540
En Yüksek
|Değişim
|: 11,94%
|| 1,5315
|Açılış
|: 14,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
16:22728,37
En Yüksek
|Değişim
|: 9,97%
|| 66,03
|Açılış
|: 728,37
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler16:20
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|59.665.369
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.650.589
|% 9,99
|
|IHAAS
|5,51
|57.191.419
|% 9,98
|
|PRKAB
|59,50
|171.224.220
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|99.714.547
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|743.239.101
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|74.537.653
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|180.337.796
|% -9,35
|
|AVOD
|5,07
|50.342.727
|% -8,48
|
|KRDMD
|8,66
|3.216.738.214
|% 4,09
|
|GARAN
|11,75
|3.095.862.234
|% -1,59
|
|SISE
|12,00
|2.900.353.918
|% 7,05
|
|THYAO
|18,34
|2.006.555.694
|% 4,03
|
|EREGL
|23,08
|1.928.682.885
|% 7,05
|
|YKBNK
|3,45
|1.559.202.999
|% -2,54
|
|KRDMD
|8,66
|3.216.738.214
|% 4,09
|
|ODAS
|1,59
|539.466.005
|% -3,05
|
|EKGYO
|2,16
|605.861.165
|% -1,37
|
|GARAN
|11,75
|3.095.862.234
|% -1,59
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6301
|12,6905
|% 11,26
|
|Euro
|14,2340
|14,3345
|% 11,79
|
|Sterlin
|16,7683
|16,8524
|% 10,10
|
|Frank
|13,4426
|13,5235
|% 10,39
|
|Riyal
|3,3428
|3,3596
|% 10,27
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-15,66
|
|Altın Gr.
|731
|732
|69,16
|
|Cumhuriyet
|4.884
|4.957
|538,00
|
|Tam
|4.805
|4.962
|515,39
|
|Yarım
|2.322
|2.400
|249,31
|
|Çeyrek
|1.165
|1.200
|124,65
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|9,62
|9,63
|0,76
|
|B. Petrol
|79,65
|79,65
|-0,05
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:34XU100
Endeks 1, 783 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 55 üstünde . İşlem hacmi 39, 505.00 milyon TL de
-
16:34TMPOL
Yüzde 5.24 oranında artışla 15.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 130, 073 adet işlem
-
16:33MIATK
Yüzde 9.95 oranında artışla 19.11 lira fiyatla işlem gören hissede 382, 355 adet işlem
-
16:32GSDHO
Yüzde 7.41 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 628, 080 adet işlem
-
16:31IHAAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 065, 531 adet işlem