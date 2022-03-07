***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.03.2022 12:45
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007736
BIST
13:011.978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -12,47
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.972
13:0114,3502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1360
|Açılış
|: 14,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,3957
En Düşük
14,1994
13:0115,5860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0100
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6379
En Düşük
15,4420
13:01921,31
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 22,07
|Açılış
|: 921,31
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler13:01
|ATSYH
|15,45
|1.029.121
|% 9,96
|
|EKIZ
|7,13
|1.074.669
|% 9,86
|
|SELVA
|18,74
|24.830.026
|% 9,85
|
|ULUUN
|8,08
|138.867.646
|% 9,63
|
|PETUN
|24,18
|55.549.646
|% 9,61
|
|EUHOL
|2,91
|12.915.584
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,37
|8.826.684
|% -9,90
|
|USAK
|1,48
|66.949.260
|% -9,76
|
|SANEL
|8,11
|2.785.266
|% -8,88
|
|MARTI
|2,07
|12.302.249
|% -8,81
|
|KRDMD
|13,60
|1.803.089.919
|% 0,59
|
|EREGL
|34,34
|1.102.008.064
|% 1,00
|
|GARAN
|11,72
|918.301.963
|% -1,10
|
|THYAO
|24,68
|906.446.337
|% -2,45
|
|KOZAL
|132,30
|779.279.492
|% 2,80
|
|ODAS
|1,34
|227.154.589
|% -8,22
|
|KRDMD
|13,60
|1.803.089.919
|% 0,59
|
|DOHOL
|2,98
|350.450.866
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,03
|207.710.687
|% -0,49
|
|PETKM
|8,10
|654.880.378
|% 1,25
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3381
|14,3502
|% 0,96
|
|Euro
|15,5539
|15,5860
|% 0,06
|
|Sterlin
|18,8345
|18,9290
|% 0,31
|
|Frank
|15,4507
|15,5438
|% 0,06
|
|Riyal
|3,8119
|3,8310
|% 0,91
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|28,63
|
|Altın Gr.
|922
|922
|22,80
|
|Cumhuriyet
|6.111
|6.203
|145,00
|
|Tam
|6.081
|6.235
|149,18
|
|Yarım
|2.939
|3.016
|72,17
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|36,08
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|12,00
|0,29
|
|B. Petrol
|126
|126
|8,05
|