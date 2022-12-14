***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 14:06
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087075
BIST
15:255.188
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -68,43
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.167
15:2519,8640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0486
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
15:2519,8800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0100
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9200
En Düşük
19,8300
15:251.083,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,62
|Açılış
|: 1.083,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler15:25
|BTCIM
|40,70
|831.602.863
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,03
|467.857.138
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.313,40
|265.546.843
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|KUYAS
|27,98
|45.533.421
|% 9,98
|
|GEDIK
|7,63
|27.441.718
|% -20,69
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|IHGZT
|1,72
|243.365.105
|% -6,01
|
|CMENT
|82,90
|598.606
|% -5,74
|
|KRDMD
|18,85
|12.529.999.688
|% 0,16
|
|ASELS
|58,10
|6.100.769.397
|% -2,11
|
|THYAO
|141,80
|6.088.058.698
|% -1,53
|
|AKBNK
|17,83
|4.719.750.290
|% 2,12
|
|VAKBN
|11,07
|4.526.232.599
|% 4,93
|
|KRDMD
|18,85
|12.529.999.688
|% 0,16
|
|EKGYO
|8,24
|4.207.988.046
|% 4,17
|
|SKBNK
|2,79
|1.420.467.723
|% 1,09
|
|VAKBN
|11,07
|4.526.232.599
|% 4,93
|
|YKBNK
|11,69
|4.052.146.684
|% 1,21
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8596
|19,8640
|% 0,25
|
|Euro
|19,8700
|19,8800
|% -0,05
|
|Sterlin
|23,0300
|23,1455
|% 0,24
|
|Frank
|20,0078
|20,1283
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9446
|4,9694
|% 0,02
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.083
|1.084
|-1,62
|
|Cumhuriyet
|7.238
|7.348
|-17,00
|
|Tam
|7.278
|7.325
|-19,00
|
|Yarım
|3.524
|3.581
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.768
|1.790
|-5,00
|
Seans Raporu
15:25
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15:40IHGZT
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15:37MEGAP
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15:37MEGAP
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 8.16 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 914, 447 adet işlem