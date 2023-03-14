***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.03.2023 10:58
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124344
BIST
10:505.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 5,03
|Açılış
|: 5.331
|
|Önceki Kapanış
|: 5.323
|
5.348
En Düşük
5.303
10:5018,9780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9826
En Düşük
18,9369
10:5020,2983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0585
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3857
En Düşük
20,2652
10:501.167,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,22
|Açılış
|: 1.167,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.159,76
BIST En Aktif Hisseler10:48
|DGGYO
|23,98
|11.856.901
|% 10,00
|
|GOLTS
|156,20
|62.803.340
|% 10,00
|
|GOKNR
|16,10
|25.258.614
|% 9,97
|
|YAPRK
|46,58
|7.194.114
|% 9,96
|
|EMKEL
|11,27
|47.120.506
|% 9,95
|
|YONGA
|31,48
|381.254
|% -9,95
|
|PENTA
|28,50
|74.308.264
|% -7,95
|
|MEPET
|5,00
|7.153.264
|% -6,89
|
|UFUK
|63,95
|2.275.867
|% -6,64
|
|ALCTL
|78,05
|33.186.036
|% -6,36
|
|ISCTR
|14,26
|1.044.232.872
|% 0,64
|
|EREGL
|40,12
|793.254.808
|% 0,50
|
|YKBNK
|11,24
|687.459.051
|% 0,90
|
|ASTOR
|53,30
|649.906.653
|% -0,84
|
|ODAS
|8,01
|625.005.346
|% -3,38
|
|ODAS
|8,01
|625.005.346
|% -3,38
|
|ISCTR
|14,26
|1.044.232.872
|% 0,64
|
|YKBNK
|11,24
|687.459.051
|% 0,90
|
|EKGYO
|7,95
|295.182.755
|% 0,13
|
|YGYO
|2,06
|72.145.182
|% 9,57
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9745
|18,9797
|% 0,07
|
|Euro
|20,2867
|20,2940
|% -0,31
|
|Sterlin
|22,9941
|23,1094
|% -0,17
|
|Frank
|20,6806
|20,8052
|% -0,17
|
|Riyal
|5,0387
|5,0640
|% 0,05
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-1,64
|
|Altın Gr.
|1.167
|1.167
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.888
|7.947
|-11,00
|
|Yarım
|3.853
|3.889
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.927
|1.944
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,86
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,31
|13,32
|0,02
|
|B. Petrol
|80,05
|80,05
|-0,72
|