***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.07.2023 10:01
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166840
BIST
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10:286.190
En Düşük
|Değişim
|: 0,80%
|| 49,05
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.195
10:2826,1325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0597
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0269
10:2828,4472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0233
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,7006
En Düşük
28,1922
10:281.607,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,79
|Açılış
|: 1.607,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.611,29
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler10:26
|SKTAS
|3,64
|2.955.520
|% 30,00
|
|IZINV
|32,38
|12.801.153
|% 9,99
|
|TETMT
|294,10
|22.895.693
|% 9,99
|
|GLBMD
|16,34
|7.015.541
|% 9,96
|
|LUKSK
|63,55
|23.648.933
|% 9,95
|
|EUKYO
|6,35
|15.097.603
|% -8,90
|
|UZERB
|236,40
|1.676.781
|% -7,29
|
|IHAAS
|31,14
|29.626.714
|% -6,49
|
|BRKSN
|13,43
|22.913.255
|% -5,16
|
|ISBTR
|49.011,00
|1.479.000
|% -3,90
|
|ASTOR
|81,90
|1.885.277.656
|% 5,20
|
|THYAO
|217,30
|1.310.817.785
|% 0,32
|
|TUPRS
|89,15
|582.166.075
|% 1,25
|
|YKBNK
|13,22
|510.094.502
|% 1,54
|
|EKGYO
|8,05
|495.095.411
|% 1,39
|
|EKGYO
|8,05
|495.095.411
|% 1,39
|
|YKBNK
|13,22
|510.094.502
|% 1,54
|
|PSGYO
|7,39
|215.233.428
|% 1,51
|
|SKBNK
|2,90
|74.318.764
|% 1,40
|
|AKBNK
|20,64
|491.516.677
|% 0,88
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1043
|26,1603
|% 0,34
|
|Euro
|28,4270
|28,4371
|% 0,05
|
|Sterlin
|33,1383
|33,3044
|% 0,03
|
|Frank
|29,0350
|29,2099
|% 0,07
|
|Riyal
|6,9406
|6,9754
|% 0,13
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|3,71
|
|Altın Gr.
|1.607
|1.607
|4,39
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.395
|10.643
|-23,00
|
|Yarım
|5.205
|5.346
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.611
|2.673
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,04
|19,06
|0,00
|
|B. Petrol
|77,03
|77,03
|0,53
|