***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.10.2023 10:01
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201958
BIST
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13:368.355
En Düşük
|Değişim
|: -1,30%
|| -109,67
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.270
En Yüksek
8.384
13:3627,7054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1283
|Açılış
|: 27,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
13:3629,1994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0261
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
13:361.647,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 22,50
|Açılış
|: 1.647,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler13:34
|DMRGD
|19,91
|22.970.326
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|410.489.027
|% 10,00
|
|IDEAS
|82,55
|67.830.380
|% 9,99
|
|SDTTR
|400,10
|368.134.021
|% 9,98
|
|PAPIL
|35,52
|87.591.781
|% 9,97
|
|QNBFB
|303,30
|3.240.457
|% -10,00
|
|QNBFL
|731,20
|10.904.386
|% -10,00
|
|BASCM
|10,00
|1.057.665
|% -9,09
|
|SODSN
|71,00
|1.604.387
|% -7,79
|
|FENER
|114,90
|461.039.684
|% -7,34
|
|ASELS
|42,80
|5.162.965.585
|% 4,59
|
|THYAO
|231,80
|3.484.115.148
|% -2,77
|
|TUPRS
|149,00
|3.359.478.442
|% 0,88
|
|PETKM
|23,88
|2.825.659.659
|% 3,38
|
|EREGL
|44,30
|2.438.888.616
|% -1,42
|
|ZOREN
|6,48
|2.039.264.209
|% -5,12
|
|EKGYO
|8,50
|1.495.304.923
|% -1,62
|
|IHLAS
|1,35
|217.486.932
|% -2,17
|
|SKBNK
|7,04
|848.394.094
|% 1,59
|
|PETKM
|23,88
|2.825.659.659
|% 3,38
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6974
|27,7033
|% 0,46
|
|Euro
|29,1844
|29,1971
|% -0,10
|
|Sterlin
|33,6208
|33,7895
|% -0,08
|
|Frank
|30,3037
|30,4862
|% 0,38
|
|Riyal
|7,3633
|7,4002
|% 0,44
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|16,94
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|22,85
|
|Cumhuriyet
|11.371
|11.543
|110,00
|
|Tam
|11.136
|11.218
|211,00
|
|Yarım
|5.585
|5.626
|106,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.813
|53,00
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,65
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,26
|19,29
|0,12
|
|B. Petrol
|87,56
|87,56
|2,98
|