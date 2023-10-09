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***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

09.10.2023 10:01
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [AVTUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201958


BIST
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IDEAS 82,55 67.830.380 % 9,99  
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Altın Gr. 1.648 1.648 22,85  
Cumhuriyet 11.371 11.543 110,00  
Tam 11.136 11.218 211,00  
Yarım 5.585 5.626 106,00  
Çeyrek 2.784 2.813 53,00  
Gümüş.Ons 21,62 21,65 0,03  
Gümüş Gr. 19,26 19,29 0,12  
B. Petrol 87,56 87,56 2,98  
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