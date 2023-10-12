***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2023 11:15
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204797
BIST
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12:108.462
En Düşük
|Değişim
|: 1,58%
|| 131,28
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.422
En Yüksek
8.471
12:1027,7548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0936
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7548
En Düşük
27,6408
12:1029,5516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1315
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3245
12:101.677,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 9,21
|Açılış
|: 1.677,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.679,85
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler12:10
|GESAN
|112,20
|928.689.722
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.847,90
|650.764.054
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|10.088.964
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|3.441.240
|% 10,00
|
|KSTUR
|948,30
|1.749.614
|% 10,00
|
|QNBFL
|877,50
|3.023.865
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|6.276.161
|% -10,00
|
|IHAAS
|18,30
|221.284.089
|% -8,96
|
|VANGD
|19,55
|356.045
|% -7,96
|
|HATSN
|74,95
|328.028.781
|% -6,89
|
|THYAO
|232,30
|2.467.937.212
|% 0,96
|
|TUPRS
|148,80
|2.136.948.105
|% 3,05
|
|YKBNK
|20,02
|2.044.542.673
|% 3,73
|
|ODAS
|14,16
|1.852.964.810
|% 4,89
|
|EREGL
|44,72
|1.832.946.066
|% 1,36
|
|ZOREN
|6,46
|920.579.360
|% 4,87
|
|ODAS
|14,16
|1.852.964.810
|% 4,89
|
|EKGYO
|8,31
|1.074.207.661
|% 1,59
|
|YKBNK
|20,02
|2.044.542.673
|% 3,73
|
|KATMR
|3,06
|167.171.430
|% 0,33
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7442
|27,7548
|% 0,34
|
|Euro
|29,5374
|29,5516
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,0212
|34,1918
|% 0,11
|
|Frank
|30,6929
|30,8778
|% 0,41
|
|Riyal
|7,3756
|7,4126
|% 0,24
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|5,73
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.678
|9,19
|
|Cumhuriyet
|11.620
|11.796
|30,00
|
|Tam
|11.380
|11.464
|13,00
|
|Yarım
|5.707
|5.753
|6,00
|
|Çeyrek
|2.845
|2.877
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,17
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,79
|0,17
|
|B. Petrol
|86,72
|86,72
|0,90
|