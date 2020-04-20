***AVTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.04.2020 10:50
***AVTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVTUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839244
BIST
15:0998.195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 14,94
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.186
15:096,9261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0055
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9496
En Düşük
6,8741
15:097,5192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0181
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
15:09375,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,20
|Açılış
|: 375,45
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
376,84
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|337.727
|% 10,00
|
|ISGSY
|5,51
|11.186.821
|% 9,98
|
|DOKTA
|26,46
|21.692.962
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|78.225.412
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|6.238.442
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|246.441
|% -9,82
|
|SODSN
|20,02
|132.214
|% -9,19
|
|ITTFH
|2,76
|146.174.381
|% -8,91
|
|SANFM
|7,00
|7.985.680
|% -6,42
|
|GARAN
|8,36
|541.545.085
|% -0,36
|
|ASELS
|27,20
|478.350.639
|% 0,29
|
|THYAO
|10,52
|473.174.668
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,24
|338.650.319
|% 3,18
|
|MGROS
|29,78
|270.988.167
|% 2,13
|
|ISFIN
|3,24
|338.650.319
|% 3,18
|
|YKBNK
|2,00
|183.021.470
|% -0,50
|
|KARSN
|1,51
|132.668.173
|% 3,42
|
|GUSGR
|2,76
|225.585.720
|% -0,72
|
|ODAS
|1,50
|108.179.925
|% 2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5853
|8,6284
|% -0,62
|
|Frank
|7,1221
|7,1650
|% -0,26
|
|Riyal
|1,8404
|1,8496
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.686
|2,26
|
|Altın Gr.
|376
|376
|1,03
|
|Cumhuriyet
|2.419
|2.473
|-49,90
|
|Tam
|2.490
|2.549
|-47,60
|
|Yarım
|1.209
|1.239
|-25,00
|
|Çeyrek
|607
|620
|-12,40
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,22
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|26,50
|26,50
|-1,58
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:23PEKGY
Yüzde 4.46 oranında artışla 3.51 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 741, 451 adet işlem
-
15:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 2 artarak (% 0.01 ) 92, 924
-
15:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, MARKA, EGCYO, DENGE, EKIZ, COSMO, DESPC, RODRG, DIRIT, EGCYH
-
15:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BTCIM, UZERB, BJKAS, SANKO
-
15:22
COSMO, LIDFA, TGSAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında