***AVTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.05.2020 10:18
***AVTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVTUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843552
BIST
11:3698.687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 288,22
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
11:367,1012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0084
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
11:367,7048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0152
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
11:36392,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 392,92
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|37.404
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|32.560
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,73
|65.059.720
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|5.695.087
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|4.471.185
|% 9,99
|
|AYCES
|23,04
|2.304
|% -7,84
|
|POLTK
|120,10
|84.095
|% -7,62
|
|BURVA
|18,24
|1.176.033
|% -5,49
|
|MARKA
|1,33
|5.609.866
|% -5,00
|
|ULAS
|2,68
|1.701.857
|% -4,96
|
|KRDMD
|2,60
|621.283.403
|% 0,00
|
|GARAN
|8,05
|346.542.936
|% 0,37
|
|PETUN
|23,10
|241.975.862
|% 4,43
|
|YKBNK
|2,14
|202.036.427
|% 0,47
|
|HALKB
|5,33
|200.614.225
|% 2,70
|
|KRDMD
|2,60
|621.283.403
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,14
|202.036.427
|% 0,47
|
|GARAN
|8,05
|346.542.936
|% 0,37
|
|DOHOL
|1,92
|74.616.727
|% -1,54
|
|HALKB
|5,33
|200.614.225
|% 2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7788
|8,8228
|% 0,07
|
|Frank
|7,2805
|7,3243
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8869
|1,8964
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|2,05
|
|Altın Gr.
|392
|393
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.514
|2.567
|-1,50
|
|Tam
|2.588
|2.634
|-1,60
|
|Yarım
|1.263
|1.288
|-0,80
|
|Çeyrek
|629
|644
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,51
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
|
|B. Petrol
|30,04
|30,04
|0,58
|
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